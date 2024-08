LOH 2028 Chomutov. Nový ligový tým má basketbalistky vyškolit pro olympijský boj

„Těšíme se na derby, bude pěkné. Chceme ho udělat jako dříve dopolední zápasy s USK Praha. Pozveme školy a hala bude narvaná,“ předestřel Petr Drobný, majitel a jednatel chomutovského klubu.

ŽBL se dostala do potíží poté, co účast vzdala BLK Slavia, za níž stál obviněný tenisový šéf Ivo Kaderka. Z první ligy nikdo na možný postup neslyšel, ale České basketbalová federace nechtěla soutěž o devíti startujících. S Chomutovem proto vymyslela projekt, který směřuje k příští letní olympiádě.

„Oslovili nás, protože naše béčko působilo v druhé nejvyšší soutěži. Máme mladé, talentované hráčky. Základ bude chomutovský, další si vybereme v lize, pokud mají jinde menší vytížení. A budeme se snažit děvčata vychovat tak, aby reprezentace byla směrem k olympiádě 2028 konkurenceschopná,“ objasnil Drobný.

Basketbalové naděje dostanou v Chomutově větší minutáž, klidně i přes dvacet minut za zápas. „Potřebují konfrontaci s českou ligou a zkušenými soupeřkami, aby rostly. V mládežnických reprezentacích máme šikovné hráčky. U nás získají dobrou praxi i přípravu.“

Družstvo pod trenérskou taktovkou Petra Tremla mladšího bude propojené s áčkem. Tedy s Levharticemi, účastnicemi EuroCupu, které vede Pavel Staněk. Dopolední tréninky budou mít společné, odpolední oddělené.

Výsledky LOH 2028 Chomutov se budou normálně zapisovat do tabulky. Drobný neřeší, jestli budou některé výsledky propastné. „Samozřejmě to neděláme proto, aby holky skončily první, ale aby se rozehrávaly. My jim v Chomutově dáváme šanci vždy, vyrostla u nás Valča Kadlecová, která odchází do USA. I Maruška Staňková dostala nějaké minuty, v týmu LOH 2028 jich dostane víc,“ podotkl Drobný.

Chomutov – USK Praha, školní zápas.

Podle něj je nejproblematičtější přechod z dorostu mezi ženy. „Spousta holek končí, protože nemají kde hrát. Anebo v nižší soutěži trénují jen dvakrát týdně a ztrácejí výkonnost. Proto si myslím, že náš projekt je dobrý. Máme zázemí, ubytování, výbornou halu, rehabilitaci.“

Finančně Chomutov dva týmy v elitní soutěži utáhne. „Většinou jsou to dorostenky, odměny jen lehké. Pomůže i ČBF.“

Nový ročník ŽBL má tým LOH 2028 zahájit doma v pátek 27. září proti Hradci Králové, Levhartice den nato čeká ostrý start na palubovce USK Praha. První derby bude na programu už ve třetím kole 11. října, jako domácí budou vedeny mladé naděje.