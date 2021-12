Revanš jako motivace? Ne, basketbalistkám USK jde v Eurolize o druhé místo

České mistryně budou hájit druhé místo ve skupině A a chtějí prodloužit třízápasovou domácí neporazitelnost v hale Královka. V minulých dnech měla sice menší zdravotní potíže jedna z hlavních opor María Condeová, i čtyřiadvacetiletá Španělka by ale měla být připravená nastoupit.

„Když porovnám naši sílu v úvodu sezony a teď, tak jsme jednoznačně na jiné úrovni. I kdybych pominula fakt, že nám tou dobou chyběly americké hráčky, oproti dřívějšku jsme určitě sehranější,“ řekla trenérka Natália Hejková. „Naše nálada je po ligových a euroligových duelech mnohem lepší a hráčky basketbal viditelně baví. Montpellier máme co vracet, takže doufám, že to bude dobrá motivace,“ doplnila slovenská expertka.

USK první vzájemný duel prohrál na začátku října 74:75. Vedle absence Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové, jež tou dobou působily ještě ve WNBA, doplatily úřadující české šampionky také na trestný hod 0,6 sekundy před koncem, z něhož rozhodla autorka 22 bodů Olivia Époupaová.

Hejková si po zápase stěžovala, že takto přísně odpískaný faul v kariéře ještě nezažila. Teď už ale předpokládá, že hráčky půjdou do dalšího utkání s čistou hlavou. „Nepřijde mi, že by tím naše motivace nějak stoupala. Například Američanky ten duel vůbec nezažily, takže ten motiv v sobě nemají. Myslím, že u hráček je teď větší motivace v tom, že se jim začalo dařit, hrají pěkný basketbal a chtějí v něm pokračovat co nejdéle,“ uvedla Hejková.

Jediný český tým v soutěži má dobrou formu a poslední tři euroligové zápasy vyhrál o 25 a více bodů. Vedle Montpellier prohrály v první polovině základní části už jen s favorizovaným Jekatěrinburgem (73:75), v jehož hale doplatily na sporné neodpískání autu soupeře při rozhodující akci.

„Normálně bych tuhle bilanci brala, ale když vezmu celý ten příběh, proč jsme prohrály, tak mě to i mrzí. Klidně jsme mohly mít v kolonce porážek pořád nulu. Na druhou stranu nás ale čekají další ošidné zápasy, každý tým má svou sílu a nesmíme nic podcenit,“ doplnila pětinásobná vítězka soutěže a členka basketbalové Síně slávy FIBA Hejková.

Montpellier patří v tabulce čtvrté místo a vedle rozehrávačky Époupaové, jež má průměr 13,8 bodu na zápas, se daří i Sydney Wallaceové s více než 16 body na utkání. „V obraně hrají hodně agresivně, někdy až nečistě. Poslední dobou se jim ale daří také střelecky. Z našeho prvního zápasu musím připomenout výjimečný výkon Époupaové, která hrála výborně, ale od té doby už něco podobného nezopakovala,“ podotkla Hejková.

Slovenská trenérka by měla mít k dispozici kompletní kádr včetně druhé nejlepší střelkyně týmu Condeové. Rodačka z Madridu a autorka v průměru 17,7 bodu na zápas sice kvůli zranění kolena nedohrála poslední ligový duel, proti Montpellier by ale neměla chybět. „Je pravda, že ještě v pondělí netrénovala, ale nebylo to nic vážného. Na zápas bude připravená,“ ujistila Hejková.

Utkání začne ve středu v 19:00 a kvůli vládnímu nařízení ho může navštívit maximálně tisíc fanoušků.