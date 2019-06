Životní zápas. Po ráně do hlavy se mi rozstřílelo, vtipkovala Březinová

Prožívá debut jako hrom. Už proti Francii si nebojácně počínala hlavně v prostoru pod košem. Po ostrém úderu loktem si dokonce odnesla krvavé zranění. S jedním stehem se tehdy do zápasu vrátila.

A drobný šrám nezastavil Renátu Březinovou ani o den později v důležitém souboji se Švédskem.

„Místo toho, aby se mi po ráně do hlavy rozsvítilo, tak se mi spíš rozstřílelo,“ vyprávěla českým reportérům v Rize po vítězství nad Švédskem.

Prožila jste v reprezentaci životní zápas?

Myslím, že ano. Jsem poprvé na mistrovství Evropy a tohle byl můj první vyhraný zápas. Takže opravdu vydařené utkání.

Navíc jste se stala nejlepší českou střelkyní. V poslední čtvrtině jste se blýskla třemi trojkami a výrazně tak pomohla k obratu.

Dostáváme vynadáno, že málo střílíme. Je těžké potom vyhrát zápas, když nám nevychází střely za tři body. Mně teď ta první trojka vyhecovala, pak druhá, třetí a už si věříte. Navíc Švédky mě tam prakticky nebránily.

Jak to vlastně vypadalo o poločase v kabině?

Všechny jsme věděly, že to musíme vyhecovat. Nebylo to ono a šlo jen o to, vymačkat ze sebe víc. Nabudily jsme se řevem a šlo to.

Navíc Švédky při vedení o 17 bodů polevily, že?

Připadalo mi to tak. My jsme si řekly, že je seřežeme, že takhle to dál prostě nejde. Donutily jsme je k chybám, vycházely nám rychlé protiútoky.

Roste s přibývajícími zápasy výkon českého týmu?

Myslím, že předvádíme super hru. O tom žádná. Neustále se omílají absence některých reprezentantek, ale nám to pomohlo. Nejsou tady špatné hráčky, máme skvělý kolektiv.

Kam až tedy s takovým týmem můžete dojít?

Musíme vyhrát v neděli proti Černé Hoře, což ale bude těžké. Pokud navážeme na výkon ze závěru zápasu proti Švédkám a nebudeme hrát pouze poločasy, bude to super. Nemáme co ztratit, jsme podceňovány, ale nás to hecuje k lepším výkonům.