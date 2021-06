Basketbalistky si poprvé vyzkoušely halu pro ME a těší se na start turnaje

„Odtrénovaly jsme první trénink, říkaly jsme s holkama, že je tady zatím pořádné horko. Hala je pěkná, prostorná, snad nám to tam bude padat,“ řekla kapitánka Romana Hejdová po první zkušenosti s halu pro 6200 diváků, v které nastupuje v barvách místního klubu český reprezentant Jaromír Bohačík.

„Je lehká předstartovní nervozita. Jsme jako vždycky v dobré nálada. Příprava byla dlouhá, takže to, na co jsme pět týdnů trénovaly, je tady a těšíme se,“ doplnila křídelnice Hejdová, hráčka francouzského Nantes.

„Hala je pěkná. Koše jsou tu tvrdší, občas to letí dál, tak musíme dávat,“ smála se pivotka Renáta Březinová. „Pro začátek je tu dost teplo, trošku jsme to nečekaly. V hale vydýcháno, takže jsme z toho takové trošku rozvrkočené. Ale hned od příjezdu vnímáte, že se to blíží, jak je všude Eurobasket a všechno kolem.“

Reprezentantky se už ale cítily lépe než v pondělí. „Letěly jsme hrozně brzy ráno a ještě jsme přestupovaly v Amsterodamu, takže první trénink po té cestě byl takový trošku těžší, ale zvládlo se to. Teď už jsme odpočaté a bude to nějak vypadat,“ uvedla Březinová.

Doufá, že i přes těžkou základní skupinu s Ruskem, domácí Francií a Chorvatskem český tým vylepší 15. místo z předloňského turnaje v Rize. „Myslím, že může postoupit vždycky každý, když se chce a bojuje se. Já osobně v to doufám. Asi je to moje poslední mistrovství Evropy a chtěla bych, aby to dopadlo jinak,“ prohlásila hráčka Březinová.

„Hrozně si přeju do šestého místa, abychom hrály kvalifikaci na mistrovství světa, ale strašně bych si přála medaili. Když se chce, tak jde všechno, to mi říkala vždycky babička,“ doplnila.

Na šampionátu se basketbalistky mohou těšit i na fanoušky - aréna Rhénus Sport se může zaplnit ze dvou třetin. „Rozhodně to bude příjemnější po tak dlouhé době bez diváků. Já jsem hrála před diváky jen teď v přípravě. Mám to ráda, když to lidi podpoří, když to slyšíte. Při vypjatém zápase určitě pomůže nějaký ten hluk než ticho jako v hrobě,“ dodala Březinová.