Vyrůstala v USA, teď hraje za Česko. Břicháčovou objevili na Facebooku

„Hrála jsem celý život v Americe, nikdy jsem si snad ani nepomyslela, že bych se mohla jednou objevit v české reprezentaci,“ žasla čtyřiadvacetiletá pivotka.

Na svou reprezentační šanci si musela počkat.

Když jí byl rok a půl, s matkou se odstěhovala do zámoří. Nejprve bydlely v Kalifornii, poté se usídlily v Texasu. Právě tam objevila své basketbalové nadání.

V Americe hrála za univerzitní výběr Texas Christian University ve Forth Worth, poté přestoupila k největším rivalkám z dallaské Southern Methodist University.

Následovalo první evropské a zároveň i první profesionální angažmá v německé Saské Kamenici. A pak už to konečně přišlo…

„Našli mě na Facebooku. Jednoho dne mě kontaktoval Ivan Zachara (vedoucí univerzitního týmu). Ptal se na moje české příjmení, jestli jsem Češka,“ vzpomínala aktuálně basketbalistka belgického Charleroi.

„Potom se mě ptal, jestli nejsem náhodou na univerzitě. A když jsem řekla, že ano, vzkázal: Dobře, v létě tě čeká univerziáda,“ povídala bezmála dvoumetrová hráčka.

Ve 24 letech tak poprvé nakoukla do reprezentace.

Český tým na univerziádě vypadl ve čtvrtfinále, v němž nestačil na Portugalky. Celkově obsadil sedmou pozici, mezi evropskými výběry byl třetí nejlepší.

„Bylo to vzrušující a byla to pro mě nová zkušenost,“ přemítala.

O pár měsíců později ji čekala další premiéra.

U seniorského týmu.

Do reprezentace se vrací Vaughnová, z Ameriky přijede Voráčková Nominace reprezentace

„Po univerziádě se to seběhlo opravdu rychle,“ líčila Břicháčová. „Je to skvělé, jsem ráda už jen za to, že se můžu od svých spoluhráček učit nové věci. Doufám, že nejsem v reprezentaci naposledy.“

„Spoluhráčky mě přijaly, jsou milé. Pomáhají mi zlepšit češtinu. Děláme legraci, vtipkujeme… Jsou opravdu milé, jsem za to ráda,“ vyprávěla.

A jak je na tom s češtinou?

„Mluvíme spolu anglicky, ale dost se snažím mluvit i česky. Třeba při hře, protože je to jednodušší. Ale když je čas, přesto radši někdy poprosím, aby zpomalily, nebo mi to řekly anglicky,“ popisuje.

Dříve jezdila do své rodné země jednou za pár let kvůli příbuzným.

Teď má i díky reprezentaci o důvod navíc.