Basketbalistky Žabin vyhrály po domácím i Federální pohár

České vicemistryně tak zkompletovaly dva týdny po vítězství v Českém poháru double. Dlouhodobě nejlepší tým USK Praha domácí pohárové soutěže vynechává.

„Jsme velmi šťastní, že jsme si splnili cíl a po Českém poháru dokázali vyhrát i federální, který byl ještě o jeden level náročnější. Cesta nebyla vůbec jednoduchá. Myslím si, že předčasné finále bylo už včera, a to je přesně zápas, kterého si cením a vážím. V dnešním zápase jsme potvrdili jasně roli favorita a vybojovali si to, pro co jsme sem přijeli,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Žabin Viktor Pruša.

Narážel na fakt, že jeho svěřenkyně v sobotním semifinále porazily slovenského mistra a vítěze tamního poháru Piešťany. Čajky dnes v duelu o třetí místo zdolaly 64:59 druhý brněnský celek z Králova Pole.