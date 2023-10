Basketbalistkám USK Praha pomůže v Eurolize na hřišti Salamancy i Saballyová

„Jdeme krok po kroku. Každý další zápas nám pomáhá, abychom se sehrály. Bude to ale těžké. V Salamance se moc nevyhrává. Tam jsme měly problémy, i když jsme byly dříve daleko sehranějším týmem,“ řekla ČTK Hejková.

Pražanky zakončí v Eurolize sérii tří zápasů na soupeřových hřištích. Před dvěma týdny začaly porážkou v Polkowicích 68:75, minulý týden uspěly v G?oru 83:64. „Výhra v Györu nás uklidnila. Potřebovali jsme to. Každý zápas, který hrajeme venku, je těžký. Nemáme teď nikoho, jako byla Alyssa Thomasová, která by to vzala na sebe. Musí zabrat celý tým. A pokud nezabere, máme problém,“ uvedla Hejková.

Stejně jako Salamanca mají hráčky USK bilanci dvou výher a jedné porážky. Naposledy se oba týmy střetly ve čtvrtfinále minulého ročníku Euroligy. České mistryně tehdy vyhrály 2:1 na zápasy. V Salamance však třikrát za sebou neuspěly, naposledy tam vyhrály před osmi lety 50:48.

„Je to náš tradiční soupeř, často je máme ve skupině. Před zápasem nás ale povzbudilo, že jsme byly o jednu hráčku na tréninku více. Věřím, že se dobrá nálada přenese i do zápasu. Budeme to potřebovat,“ podotkla Hejková.

Ačkoliv se slovenská trenérka musí vypořádat s absencí zraněných Teji Oblakové a Valériane Ayayiové, tým už posílila německá podkošová hráčka Nyara Saballyová. Mladší sestra slavnější Satou Saballyové, která hraje za Fenerbahce Istanbul, se připojila po skončení sezony WNBA, kde byla s týmem New York Liberty ve finále.

„Bude pro ni teď těžké nastoupit. Netuší o našem týmu vůbec nic. Ale i kdyby měla být na hřišti jen tři minuty, tak nám to pomůže,“ řekla Hejková. „Je to jiný typ hráčky. Je podobná Brionně Jonesové. Potřebuje ale čas. Je to mladá hráčka, která se může stále zlepšovat, a věříme, že po dalších zápasech budeme optimističtější,“ doplnila Hejková.

Pražanky se naladily na utkání v Salamance ligovým vítězstvím v Brně, na palubovce Žabin uspěly díky poslední čtvrtině 63:50. V Eurolize je zatím jejich hlavní oporou Australanka Ezi Magbegorová s bilancí 20 bodů a 12,3 doskoku na zápas. Zatím je třetí nejproduktivnější hráčkou soutěže.

Salamanca vyhrála v Mersinu (82:77), pak doma zdolala Villeneuve (79:68) a ve 3. kole prohrála v Boloni (75:79). Nejlepší střelkyní je řecká pivotka Mariella Fasoulaová s průměrem 13,7 bodu. Dalšími střelkyněmi jsou Leonor Rodríguezová s 10,7 a Američanka Alexis Princeová s 10 body na zápas.