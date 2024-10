Ambice USK před Euroligou? Nejlepší by bylo projít až do Final Six, říká Hejková

„Máme vždycky nejvyšší ambice, ale musíme jít postupně. Začátek pro nás bude velmi těžký a uvidíme. Chceme projít skupinami a nejlepší by bylo, kdybychom prošli až do Final Six. Super nepříjemného soupeře máme hned v prvním kole. Valencie v létě velice posilovala a bude to velmi těžký zápas. Sílu Györu a Benátek poznáme podle prvních utkání, ale chceme minimálně dva zápasy uhrát a postoupit dál,“ řekla na tiskové konferenci v pražské hale Královka trenérka USK Praha Natália Hejková.

Trenérka Natália Hejková na tiskové konferenci basketbalového klubu USK Praha před sezonou ženské Euroligy,

Pražskému klubu chybí až do listopadové reprezentační pauzy Australanka Ezi Magbegorová, kterou do té doby nahradí Američanka Isabelle Harrisonová, jež za USK hrála už v roce 2019. A chybí také další Američanka Brionna Jonesová, která hraje s Connecticutem semifinále WNBA.

Program zápasů ZVVZ USK Praha ve skupině Euroligy Středa 9. října:

20:00 Valencie - ZVVZ USK Praha Středa 16. října:

19:00 ZVVZ USK Praha - Györ Čtvrtek 24. října:

19:30 Reyer Benátky - ZVVZ USK Praha Úterý 29. října:

19:00 ZVVZ USK Praha - Valencie Čtvrtek 21. listopadu:

18:00 Györ - ZVVZ USK Praha Středa 27. listopadu:

19:00 ZVVZ USK Praha - Reyer Benátky

Hejková je ráda, že se jí podařilo oslovit právě Harrisonovou. „Ideální je v tom, že zná klub a prostředí. Jsem jí velmi vděčná, že byla ochotná podepsal na dva měsíce smlouvu a přijet. Ezi Magbegorová toho měla za poslední dvě sezony moc a potřebuje si odpočinout. Ještě jsme licitovali, protože chtěla přijet až po Vánocích, a to už bychom nepřežili,“ podotkla Hejková.

„Jinak se toho v kádru oproti minulé sezoně moc nezměnilo. Odešla Nyara Saballyová. I když jsme s ní byli spokojení, tak ji limitovala zranění. Nahradit by ji měla Jonesová, u které zatím nevíme, kdy se nám vrátí. Budeme postrádat i Teju Oblakovou, která rehabilituje po zranění a operaci a mohla by začít trénovat po reprezentační přestávce,“ doplnila Hejková.

V základní části Euroligy se místo systému s dvěma skupinami po osmi, postupem prvních čtyř do čtvrtfinále a následným Final Four nyní rozdělilo 16 týmů do čtyř čtyřčlenných skupin, v nichž se kluby utkají mezi sebou systémem doma-venku. Do druhé fáze postoupí tři nejlepší, přičemž si přenesou dosavadní výsledky a počet bodů. Čtvrté celky se přesunou do nižšího Eurocupu. Tři nejlepší týmy ze skupin A a B vytvoří nadstavbovou skupinu E, tři elitní celky z C a D složí skupinu F. V nich se každý tým utká se soupeři, s nimiž ještě nehrál, rovněž formátem doma-venku.

Do vyřazovací fáze postoupí z každé skupiny čtyři nejlepší. Vítězové skupin E a F si zahrají dva zápasy s druhými celky vedlejších skupin o přímý postup do semifinále. Třetí a čtvrté týmy se mezi sebou také křížem utkají o účast ve Final Six. V něm nejprve vítězné celky narazí na poražené týmy z přímého duelu o postup do semifinále. Turnaj bude poté vrcholit semifinále a finále. Ve Final Six už bude o postupujícím rozhodovat jediný zápas.

„Velká změna je v tom, že dřív jsme měli od losování zaručených sedm domácích a sedm venkovních zápasů. Teď je to rozděleno do více postupných skupin až do závěrečného Final Six,“ uvedl generální manažer USK Marek Kučera.

Generální manažer Marek Kučera a basketbalistka Jessica Nechanická na tiskové konferenci basketbalového klubu USK Praha před sezonou ženské Euroligy.

„Nový systém Euroligy velí, že musíme hrát o každý zápas už na začátku. Očekává se, že se zatraktivní, ale je to stále otazník, jak to bude. Možná tím, že některé týmy budou nekompletní, tak některé špičkové celky na to můžou doplatit. Pro nás je největší výzva se připravit na první skupinu, abychom postupovali dál a věřím, že to bude lepší a lepší, jak se bude kádr rozšiřovat,“ prohlásila Hejková.

Poprvé od sezony 2014/15 se představí i druhý český tým Žabiny Brno. „Určitě je to vždycky dobré, že ten takzvaně druhý tým ligy má nějakou ideu, kam by to mělo jít. Tak to bylo před nějakým patnácti roky, když to bylo opačně, kdy Žabiny vládly a USK se tam dotahovalo. To je život, jednou jsi nahoře a jednou dole,“ řekla Hejková.

Od nové sezony má nové asistenty Jana Pavlíka a Martina Baštu. „Mají obrovskou zodpovědnost a tým připravují na zápasy Euroligy i české ligy. Všechno jsme zjednodušili, dbáme na to, abychom měli nějaká pravidla. Měli jsme je i minulý rok, ale víc se spoléháme na kooperaci v týmu, když se stane něco nepředvídatelného,“ doplnila Hejková.