Basketbalistky uspěly v přípravě i potřetí, v Praze přehrály Slovensko

České reprezentantky vyhrály v přípravě i potřetí. Navázaly na dva triumfy nad Finském, které porazily minulý týden v Praze 84:72 a v Kutné Hoře 83:70. Se Slovenkami sehrají ve středu odvetu, ta se však uskuteční za zavřenými dveřmi.

„Řekla bych, že dnes to nejlepší výkon jak v defenzívní části, tak v ofenzivní. Myslím, že v obraně jsme udělaly kus práce, to bylo vidět. Neříkám, že všechno bylo stoprocentní, ale zaprvé nasazení, zadruhé už větší komunikace a kompaktnost celé obrany,“ řekla novinářům po utkání Ptáčková.

„Dostaly jsme pár možná jednoduchých košů od pivotek. Myslím, že Rebeka Mikulášiková to měla jednu dobu 4/3, ale to se samozřejmě někdy stává v těchto situacích. Co se týká ofenzívy, diváci mohli vidět velmi dobré sdílení míče, rychlou hru směrem dopředu, byla znát určitě i energie z našeho týmu. Hlavně bych řekla, že spolupráce byla na docela velkém levelu,“ podotkla Ptáčková .

Češky měly povedený úvod a i díky šesti bodům Petry Holešínské utekly do vedení 10:0. Po trojce Pospíšilové jejich vedení ještě narostlo. Slovenské čekání na první body přerušila až po necelých pěti minutách hry Ivana Jakubcová. První část vyhrály Češky 25:13.

Česká basketbalistka Emma Čechová (vpravo) a Ivana Jakubcová ze Slovenska.

Domácí hráčky nepolevily ani ve druhé čtvrtině a držely dvojciferný náskok. Po nájezdu Andělové vedly o 22 bodů (44:22) a do poločasové přestávky šly za stavu 46:25. Vedle šesti trojek těžily i z osmi zisků. Udělaly jen šest ztrát, zatímco Slovenky jich měly 13.

Také po návratu z kabin držely Češky vývoj ve svých rukou. První dvojcifernou střelkyní domácích se stala v závěru třetí části Holešínská, po její trojce vedly reprezentantky už 63:37. Zatímco za Slovensko se tou dobou prosadilo šest hráček, Češky měly deset různých střelkyň.

V závěrečné části se sice Slovenky dotáhly po devíti bodech v řadě na rozdíl 14 bodů, domácí ale po trefách Andělové a Emmy Čechové znovu odskočily. Nakonec zvítězily i díky čtyřem dvojciferným střelkyním o 25 bodů.

Český tým dal dnes devět trojek, proti Finkám to bylo v prvním duelu pět a ve druhém šest. „Hra byla určitě urovnanější. Když trojky padají, tak to samozřejmě v konečném výsledku i lépe vypadá. Věřím, že tady mám spoustu střelců za tři. Doufám, že to takhle bude padat dál,“ uvedla Ptáčková.

Chce využívat širokou rotaci. „Chceme to tak a v Mexiku v prostředí, jaké nás čeká, to asi jinak nepůjde. Myslím, že se hráčky musí naučit na hřišti opravdu odevzdat maximum. Říká se sto procent, ale ne každý ví, co to je sto procent,“ podotkla Ptáčková směrem k srpnové předkvalifikaci k MS.

Před pauzu v přípravě čeká český tým ještě odveta se Slovenkami. „Asi už to není o testování co se týká celkově týmu, ale dalších jednotlivých hráček, které třeba dnes nehrály. Dostanou zase zítra příležitost,“ dodala Ptáčková.