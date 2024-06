Basketbalistky v přípravě dál vítězí. Slovensko porazily i v odvetě

„Bylo vidět, že byly holky trochu hlavami už doma a koncentrace na zápas byla slabší. Oproti včerejšímu utkání tam byl obrovský rozdíl v nasazení a potom je všechno spojené. Se slabší koncentrací padá úspěšnost střelby a děláme špatná rozhodnutí. Alespoň ztrát nebylo tolik. Nemůžeme ale holkám ubrat obrovské nasazení na útočném doskoku, kde jsme dominovali,“ uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace asistent trenérky Petr Treml.

„Slovenky hrály lepší utkání než včera, byly daleko aktivnější a nechtěly dostávat tolik bodů z podkošového prostoru a samy se tlačily pod koš. Bylo to o dost víc fyzické. Možná se naše hráčky i trochu nechtěly zranit, tak jsme byli v některých kontaktech slabší,“ doplnil Treml.

„Vždycky se daří nějaké jiné hráčce. Ze začátku to bylo takové unavené, byl to druhý zápas ve dvou dnech, takže měly holky unavené nohy. Špatně jsme komunikovaly v obraně a potřebovaly jsme zlepšit doskok, což se pak povedlo. Myslím, že i ve druhé půli se nám povedla víc obrana, měly jsme lepší spacing v útoku a víc se nám dařilo,“ uvedla Šotolová, která byla nejlepší střelkyní zápasu se Slovenkou Terézií Páleníkovou.

„Nebrala jsem to nějak víc na sebe, ale měla jsem prostě volné střely, některé byly trochu těžší, ale věřila jsem si a padlo to tam. Měly jsme to v sobě, že je to poslední zápas, už jsme měly těžké nohy a čeká nás volno. Já se moc těším na 3x3, je to hodně něco jiného a musí si to člověk v sobě správně nastavit,“ dodala Šotolová.

Národní tým se znovu sejde za měsíc. Od 23. července do 1. srpna jej čeká kondiční soustředění ve Slovinsku. Od 5. srpna bude trénovat v Maďarsku, kde se v pátek 9. srpna a den poté utká s tamní reprezentací. Turnaj předkvalifikace mistrovství světa v Mexiku český tým odehraje 19. až 25. srpna. Ve skupině se utká s Mali, Koreou a Venezuelou. V případě postupu do semifinále narazí na soupeře z druhé skupiny, kde jsou domácí Mexiko, Černá Hora, Nový Zéland a Mosambik.