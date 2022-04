Vize nového šéfa ŽBL: superfinále, víc českých hráček a olympiáda 2028

Superfinále, tedy boj o mistrovský titul v jednom utkání, je v českých podmínkách ze sledovanějších sportů dosud výsadou florbalu a nohejbalu. Pokud se naplní vize Radka Šíra, přidá se k nim i Ženská basketbalová liga.

„Líbí se mi model velké akce na jednom místě, která přitáhne velkou pozornost,“ vysvětluje nástupce Daniela Kurucze. Kromě dosednutí do křesla guvernéra bude také ve volbách příští týden usilovat o místo ve výkonném výboru České basketbalové federace.

Co můžete udělat pro to, aby byla ženská liga, jejímž vítězem je podvanácté v řadě USK Praha, atraktivnější?

Byl bych moc rád, aby se zkvalitnila, aby se zlepšily i týmy ze spodních pater tabulky. Aby ligu v některých týmech nehrály především dorostenky. A taky bych si přál, aby byla liga víc vidět v on line světě a v České televizi.

Kvalita a kádry ale přímo souvisí s financemi. Budete mít možnost je pro kluby najít, třeba je se společného budgetu přerozdělit?

Doteď to bylo tak, že peníze plynuly do klubů za plnění určitých povinností, což jsme si odsouhlasili. Všechno závisí na tom, kolik peněz v lize bude, a to zase vychází z počtu reklamních partnerů. Aby bylo co přerozdělovat. Kluby si zaslouží být odměněny, pokud splní podmínky, které si stanovíme. Věřím, že při svých možnostech dělají maximum, a třeba najdeme společné cesty, jak jim více pomoct.

V jakých oblastech?

Za důležité považuji vybavení pro každý tým, aby se zlepšily přenosy ze zápasů na internetu. Chtěl bych, aby byl každý zápas komentován, což ne všechny kluby dělají. Přenosům by slušela lepší úroveň, což by byl další krok k lepšímu.

Shodneme se ale na tom, že vyšší úroveň a atraktivita se rodí zejména na hřišti. Prospěje lize víc zápasů mezi předními týmy, nebo se ty papírově slabší hraním proti špičce začnou zvedat?

Mám ohlasy z týmů, že se jim moc nezamlouvá systém s dohráváním o páté až osmé místo. Myslím si, že bude vhodné zařadit po základní části nadstavbu, aby se lepší týmy potkávaly spolu a slabší taky. Vyrovnanější zápasy jim dají víc, než když hraje první s posledním a skončí to o osmdesát.

Takže prověřený model se skupinami A1 a A2?

Návrhů a systémů bude víc, budeme to řešit a jedním z návrhů bude určitě nadstavba. Můj návrh je takový, aby se hrálo superfinále, konkrétně finále a zápas o bronz na jednom místě. Nachystat z toho větší událost, nalákat spoustu diváků.

Tohle bude pro zájemce o titul, který má na prvenství v soutěži postavený postup do Euroligy a tím pádem i celé fungování během sezony, dost riskantní model. Jaké očekáváte reakce?

To se uvidí. (úsměv) Jistě, jakmile se hraje jeden zápas, může se stát cokoliv. Jestli to kluby odsouhlasí nebo ne je na nich. Většina vyhraje.

Vy jako guvernér nemáte rozhodující slovo?

Pouze při shodě v hlasování. Jinak rozhoduje většina.

Počet týmů v lize zůstane stejný?

Nevím o tom, že by někdo z letošního ročníku nechtěl nastoupit do příštího. Naopak přišel neoficiální signál, že by mohl být zájem o rozšíření ligy na dvanáct účastníků. Což o to, bylo by to skvělé, ve dvanácti se ligy většinou hrají, ale nemyslím si, že máme dostatek kvalitních hráček na to, aby rozšíření mohlo proběhnout.

Basketbalistky USK Praha s trofejí pro vítězky domácí ligy.

S tím souvisí povolený počet zahraničních hráček na jeden tým. Jste pro jeho snížení?

Řídil bych se pravidly Mezinárodní federace FIBA. Celkově jsem ale pro, aby větší prostor dostávaly české hráčky. Jestli chceme pozvednout reprezentaci, nemůžou české holky sedět na lavičce a paběrkovat. Je potřeba je „obehrát“ pro nároďák.

To už ale před USK Praha zažily i Žabiny, i když ty měly tehdy jádro vybudované z domácích hráček, že pokud chcete uspět v Eurolize, nemůžete stavět kádr na českou ligu.

Bude to, stejně jako všechno, o debatě. Pokud můžu uvést příklad za nás v Žabinách, tak my se snažíme o maximálně tři cizinky. Aby české hráčky byly na hřišti. Viděli jsme v této sezoně, jak jim to pomohlo. Prosazovaly se v Eurocupu, a když v lize přišlo vyrovnané utkání, ani jedno neprohrály. Několik hráček máme v základní pětce reprezentace. Jim hraní náročných zápasů pomáhá.

Co když za vašimi návrhy někdo bude vidět střet zájmů ve prospěch Žabin? Superfinále na jeden zápas a větší nasazení domácích hráček jsou zrovna úpravy, které jim mohou pomoct sesadit USK, o což se snaží.

Ve vedení ligy mám pořád i hlas za Žabiny, jako jsem ho měl dosud. Zároveň ho má dalších devět klubů. Ty když rozhodnou, že změny nebudou, nebo budou jiné, tak to tak bude. Já můžu dávat návrhy, ale to může i kdokoliv jiný z klubů.

A pokud jde o zmíněný střet zájmů?

Kromě jednoho týmu, který se zdržel hlasování, jsem dostal důvěru od všech. Kdyby si většina myslela, že jsem ve střetu zájmů, tak mě nezvolí. No a pokud by tento dojem, že nadržuji Žabinám, časem vzniknul, vždycky mě mohou odvolat.

Vy sám se domníváte, že obrazu ligy by prospěla vyhrocená rivalita dvou těžkých vah, jaká byla ve své době mezi Žabinami a USK, nebo vyrovnanost?

Přál bych si co nejvyrovnanější soutěž. Aby se dopředu nevědělo, kdo na jakém místě skončí. U chlapů to tak je, každý může porazit každého, zápasy mančaftů z popředí a ze spodku tabulky mají náboj a to hráče posunuje.

Jak k tomu dospět?

Chystám se domluvit schůzku s ředitelem NBL panem Kotrčem, tak se rád dozvím, co pro to mužský basketbal za poslední léta udělal. Ono to není jenom o vedení ligy, ale taky o klubech, aby chtěly dosáhnout něčeho víc.

Momentálně je to ale v ŽBL tak, že když chce USK spojit příjemné s užitečným, naplánuje si ještě před dohráním čtvrtfinále svůj semifinálový zápas, a to po cestě z čtvrtfinále domů do Prahy. To přece nevypadá dobře.

Poslední dva ročníky se hrály pod vlivem covidu, do programu zasahovaly evropské poháry a s termíny se muselo dost hýbat. Posunování zápasů kůvli covidu způsobilo i to, že USK jeden den dohrál čtvrtfinále v Ostravě a druhý den hrál na KP Brno semifinále. Přál bych si, aby byly termíny pevně dané, aby se soutěž nedegradovala.

Nejde o pevné termíny, ale především o dojem, že se liga hraje hlavně proto, aby se nějak dohrála, když se semifinále plánuje ještě před koncem čtvrtfinále.

Přesuny utkání schvaluje sportovní ředitel. USK byl tak dominantní, že si to asi mohl dovolit. Teď jsou Pražanky odskočené, ale nevíme, co přinesou další roky. Přál bych si, aby se liga vyrovnala.

Co ještě vás v nejbližší době čeká? Má ŽBL zajištěného titulárního sponzora na příští sezonu?

Smlouva se vždy uzavírala na rok, takže Renomii, našemu titulárnímu partnerovi posledních ročníků, skončila. Mám ohlasy, že na její straně panovala spokojenost. Doufám, že dojde ke schůzce, a že se o tom pobavíme. Chci se také sejít s panem (předsedou ČBF) Janstou a probrat možnosti. Také se spojím se zástupci týmů a čeká mě schůzka s manažerem ženské reprezentace Luborem Blažkem a s manažerem projektu LOH 2028.