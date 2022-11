Ústečtí basketbalisté našli hvězdu. Hicks nás může vystřelit výš, říká kouč

„Může nás posunout do jiných pater v lize,“ řekl ústecký kouč Jan Šotnar po domácím vítězství 109:89 (29:21, 52:39, 76:64, nejvíce bodů: Pecka 30, Martin 29, Svejcar 19 - Moten 20, Kněževič 19).

V reprezentační přestávce Sluneta naverbovala Američany dva. Kromě Hickse přišel ještě Maishe Dailey, vysoké křídlo. Uvedl se osmi body. „Přiletěl před třemi dny, ještě má jat lag,“ pozoroval Šotnar. „Ale vyniká ve trojkové střelbě a v přechodové fázi, díky své výšce (200 cm) a rozpětí paží vždy patřil k nejlepším obráncům týmu. Nechci to zakřiknout, ale myslím, že jsme posily trefili.“

Hicks jakožto mozek hry nahradil Jordana Callahana. „I on byl dobrý, přijel ale mimo svou hlavní kondici. My potřebovali energizera, v tom je Hicks daleko lepší,“ srovnal Šotnar. „Co předvedl proti Olomoucku, to od něj nebyla výjimka. Hrál výborně. Je nebezpečný ke koši, schopný skórovat. Umí vystřelit za tři nebo okolo bedny. Má vidění, je neskutečně rychlý. Pro nás to byla klíčová pozice a jsem rád, že ho máme. V létě na trhu nebyl, šel si vydělat peníze do Venezuely. Mít ho od úvodu sezony, neměli bychom tak špatný start.“

Stejně posilu vidí i generální manažer Tomáš Hrubý: „Hicks je rychlý, napichuje míče a vyhazuje je ven. To jsme potřebovali. Vůdce.“

Nabízel se i návrat Lamba Autreyho, loňského tahouna. Nakonec zakotvil v Hradci Králové, jemuž pomohl 28 body k výhře na Slavii 87:81. „Hradci zápas vyhrál, lépe tam využije svoje schopnosti. Tým ho potřebuje, bude tam hrát svoji hru a hrozně jim pomůže. My chtěli jiný typ rozehrávače,“ osvětlil trenér Šotnar. „My máme talentovaný tým, nepotřebujeme tolik jako loni spoléhat na jednoho hráče. Hicks je schopný víc zapojit ostatní. Čímž neříkám, že Autrey neumí přihrávat. Rozhodlo víc faktorů, i podmínky. Myslím, že pro nás, Autreyho i Hickse je to správná cesta. Win-win situace.“