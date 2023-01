Basketbalisté Ústí rozdrtili v ligové dohrávce Ostravu a jsou pátí

„Musím říct, že za dobu, kterou tady v Ústí působím, jsme asi neměli lepší konzistentní výkony v obraně i na útočné polovině. Z naší strany to byl 40 minut velmi solidní basketbal i přesto, že jsme hráli s kvalitním soupeřem,“ pochvaloval si trenér domácích Jan Šotnar. „Už před utkáním jsem říkal, že Ostrava si zaslouží obrovský respekt za to, jak poslední dobou hraje, ale jde vidět, že my hrajeme ještě o něco lépe,“ dodal.

Ostrava prohrála po dvou vítězstvích za sebou. „Nevím, zda to bylo tím, že jsme jim to extrémně ulehčili nebo zda předvedli opravdu tak fantastický výkon. Za mě hrají momentálně nejhezčí basketbal v lize a ukázali svou sílu. My jsme si snad vybrali ten zápas, kde vám to nejde vůbec nikde, protože na tohle se nedalo dívat. Nebojovali jsme, nic nám nešlo, obrana, útok, komunikace, nálada,“ konstatoval trenér Ostravy Adam Choleva.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 17. kolo: Ústí nad Labem - Ostrava 104:70 (24:15, 58:35, 82:53)

Nejvíce bodů: Svejcar 22, Martin 18, Pecka 17 - Mathon 14, Majerčák a Týml po 8.