Ústí se zase zbláznilo, ale neslaví. Jedna z nejtěžších porážek, hlesl kouč

„Jedna z nejtěžších porážek v mé kariéře. Už jsem byl ve 2. poločase smířený, že můžeme vstát jen zázrakem, a ono se to povedlo. V posledních pěti minutách jsme najednou začali hrát naši hru, zbláznili jsme se, brali jsme Brnu míče a našli jsme energii, která nám předtím chyběla,“ líčil ústecký trenér Jan Šotnar. „Škoda prodloužení, možná to byla i moje chyba, mohli jsme udělat lepší rozhodnutí. Věřil jsem hlavním playmakerům, že to dotáhneme k vítězství.“

Zatímco v Brně jeho celek ztrácel 20 bodů, doma dokonce 22. Zase ukázal, jak se vstává z popela. Opět předvedl stíhající jízdu a Američan Autrey vzal režii koncovky na sebe. V Brně dorovnal čtyři vteřiny před koncem, teď rovnou s klaksonem. V extázi a za řevu nabité haly si kasal nohavice svých trenek a přes zábradlí k němu seskočila jeho milá.

V prodloužení už ovšem vládlo Brno a sérii srovnalo na 1:1 na zápasy. „Měl jsem dost infarktů,“ odfoukl si lídr hostů Jakub Krakovič. „Málem jsme si zápas… pár teček. Zkazili, slušně řečeno. Tři čtvrtiny jsme odváděli výbornou práci, byli jsme produktivní v útoku, ale pak se domácí chytli, hnalo je publikum. Asi jsme se lekli vítězství, naházeli jsme jim míče do rukou. Ale šli za tím agresivitou, respekt jim. Doma to bude jiná káva než první zápas!“

Ústí v prvním utkání o bronz Brno vyloupilo, porazilo ho poprvé v sezoně, bylo to taky v prodloužení. Proto se necítí odepsané. „Klobouk dolů před celým týmem. Hodně mužstev by to za takového stavu zabalilo a šetřilo se, tohle musíme brát pozitivně,“ burcuje Šotnar.

Zápas číslo 3 hostí brněnská hala v pondělí v šest večer, kdo vyhraje, získá první medaili v klubové historii.