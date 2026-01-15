Minulý rok Hrubý v šatně vyhecoval své hráče, že když se protlačí do lepší nadstavbové skupiny a vyhrají poslední dva zápasy roku s Ostravou a Děčínem, nasytí je u sebe doma. A teď z toho tvoří tradici. „Loni to zvládli šest kol před ukončením základní části, teď tři kola,“ přiblížil Hrubý.
Jeho manželka Lucie před rokem servírovala kuřecí roládu s bramborem a hovězí líčka s kaší; padlo na to pět kilogramů hovězího masa a dva kuřecího. Jako dezert nabídla jablečný koláč. Letos menu obměnila. Pro čtrnáct hostů podávala svíčkovou s knedlíkem a vepřovou panenku se švestkovou omáčkou a šťouchaným bramborem. Sladká tečka na závěr zůstala stejná.
„Patří jí dík, měla s tím dost práce,“ ocenil Hrubý dřinu u plotny.
A ocenili ji i strávníci prázdnými talíři. Včetně zahraničních akvizic Isaaca Davidsona, Jayhlona Younga a Nicholase Johnsona.
„Američanům i našemu Novozélanďanovi svíčková moc chutnala, snědlo se toho hrozně moc. Cizinci byli mile překvapení. Odcházeli najedení. Bylo by špatné, kdyby ne, když jsem viděl, kolik toho spořádali,“ chechtal se Hrubý. „Atmosféra byla příjemná, šatna je skvělá, táhne za jeden provaz. Kluci se sladili nejen herně, ale i charakterově.“
Nevšední večeři si Sluneta vychutnala ve středu, v sobotu si chce vychutnat rivala Děčín v třeskutém El Nordiku ve své hale. Bude to sváteční zápas jako vždy, nejvyšponovanější a nejsledovanější v NBL.
„Všichni se těší, naši i děčínští fanoušci, naši i děčínští hráči. Přidáme za koš tribunu, čekáme nápor diváků,“ nepochybuje Hrubý, že by nebyl plný dům. „Tenhle zápas přesahuje hranice české ligy.“
I pozvání na večeři od šéfa klubu přesahuje hranice běžných pracovních vztahů.