Zmrtvýchvstání Ústí nekončí, proti Opavě si hráči vybojovali vánoční volno

Ústecké basketbalové zmrtvýchvstání pokračovalo i v posledním zápase před Vánoci. Od příchodu Novozélanďana Isaaca Davidsona ještě Sluneta neprohrála a vítěznou sérii natáhla v nedělní dohrávce 17. kola NBL proti Opavě už na čtyři ligové zápasy a jeden pohárový. Plná hala burácela po těsné výhře 99:95. Díky tomu si hráči Ústí nad Labem vybojovali volno na Vánoce.
Ústecký Nicholas Johnson v utkání proti Opavě

„Kluci to zvládli. A myslím, že nejen oni, i já doma dostanu pochvalu, že na svátky budu doma,“ pousmál se ústecký trenér Tomáš Reimer. „Už 27. prosince vyrážíme na nejvzdálenější trip do Ostravy. Kdybychom prohráli, vyčítali bychom si, že bychom tam jeli jen po jednom tréninku. Teď už v tak hrozné situaci nejsme, hráči si volno zaslouží právoplatně.“

Úkol zněl jasně, vyhrát poslední tři utkání před svátky = volno na Štědrý den a první svátek vánoční. „V opačném případě bychom jeden z těchto dnů trénovali, bylo na hráčích, jaký by zvolili. Každý má jiné zvyky,“ objasnil kouč.

Houpačkový zápas s Opavou před natřískanou halou Slunety bavil, v první čtvrtině dominovali domácí, úspěšnou trojkovou palbou ve druhé části se dostal do vedení soupeř. Po přestávce zase zapnula Sluneta, ale mohutně finišující hosté se nevzdali. Jejich revoluci utišil ve výborné formě hrající rozehrávač Tomáš Vyoral z trestných hodů. Nasázel 28 bodů, nejvíc ze všech aktérů střetnutí.

Ústeckého Tomáše Vyorala brání Kryštof Kavan z Opavy.

Plná ústecká hala při utkání proti Opavě.

„Padá mi to, věřím si. Cítím od kluků ne že by mi víc přihrávali, ale že mám větší podporu. Jsem za to rád, ale za výhru ještě radši,“ svěřil se bývalý reprezentant Vyoral. „Zápas byl nesmírně těžký, skóre se přelévalo. Výborný začátek, pak jsme nebyli schopní je ubránit.“

Ústí do sezony vstoupilo šedivě, před současnou vítěznou šňůrou ho dusila série pěti porážek. Vedení klubu točilo s kádrem a zdá se, že teď už je sestava blízko ideálu. „Všechno se zlomilo příchodem Davidsona,“ zmínil Vyoral exděčínskou hvězdu. „Potřebovali jsme rozdílového hráče, zapadl lidsky i herně.“

Sluneta je v tabulce sedmá, Opava zůstala šestá o jednu výhru před svým přemožitelem.

Domácí klub po zápase ocenil mládežnické trenéry, předal charitativní šek a pak si celá hala včetně hráčů A-týmu zazpívala koledu.

Basketbalová Maxa liga mužů

17. kolo

Ústí nad Labem - Opava 99:95 (27:16, 43:45, 68:61). Nejvíce bodů: Vyoral 28, Johnson 23, Pecka 15 - Šiřina, Person a Brown po 17. Diváků: 1341

