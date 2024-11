Tři kohouti na smetišti. Naše výhoda, míní kouč ústeckých basketbalistů

„Na pozici jedna a dva má většina týmů více možností, nám to může přinést lepší řešení v pick and rollových situacích, nebude to stát čistě na jednom rozehrávači. Není to pro nás problém, spíš výhoda,“ je přesvědčený trenér Tomáš Reimer. Redukci kádru neplánuje. „Není to na pořadu dne. Chceme dát všem prostor, zase to může třeba někoho odemknout, že se mu začne víc dařit v trošku jiných situacích.“

Sluneta mluvila o doplnění týmu o posledního hráče už delší dobu, ale spíše se čekalo, že sáhne po dostupnějším Američanovi.

„Jsem rád, že jsme si počkali. Ondru znám já i kluci. Vím, že byly nějaké zprávy o tom, že třeba vyměnil hodně klubů, ale rozhodně to nebyla jeho chyba, že by se někde choval špatně. I tady hned od prvního tréninku ukazuje, že nic nevypustí,“ oceňuje kouč zarputilost posily. I při zápasové premiéře to Šiška hned dokázal, jeho patnáct bodů výrazně přispělo k veleobratu Slunety proti Olomoucku. I když už ztrácela 21 bodů, nakonec slavila vítězství 82:75.

Ondřej Šiška (vpravo) z ústeckém dresu nahrává kolem Johna Wrighta z Olomoucka.

„My jsme věděli, co nám může přinést, přesně to ukázal. Hrál, chtěl chodit do nájezdů, měl pěkné asistence, které jsme ani nedokázali proměnit. Naší hře určitě pomůže,“ nepochybuje Reimer.

A velký přínos 31letého rozehrávače či křídelníka vidí i v kabině. Třeba právě v takových zápasech, jaký byl ten proti Olomoucku. „Hráči jako Ondra Šiška či Tomáš Vyoral si v poločase vezmou slovo, něco k tomu řeknou dřív, než přijdu do kabiny. Na kluky vůbec není potřeba zvyšovat hlas, řvát na ně. Je na nich vidět, že je to samotné štve, když se něco nedaří. Že neradi prohrávají,“ líbí se trenérovi.

Příjemný je i pohled na ligovou tabulku, po deseti kolech je Ústí s bilancí sedmi výher a tří porážek na třetím místě. „Dobré to je, ale jak vidíme, každý tu může porazit každého, takže nesmíme usnout na vavřínech. Bilance 7–3 nás ještě do skupiny A1 neposouvá, k tomu potřebujeme minimálně 11 vítězství.“

Což se teď jeví jako velmi reálná meta. „Zaděláno máme dobře, ale vidíme, že stačí jedno dvě utkání smolně prohrát a může se to otočit. Dokud nemáme splněno, neslavíme,“ zdůrazňuje nováček mezi ligovými kouči. Ač pedant na obranu, v níž je Sluneta s průměrem 77 bodů na zápas nejlepší v lize, chce se teď víc zaměřit na útok. „Hledáme se, nemáme dobré pozice ani rychlý přechod. Vidím tam ještě velké rezervy!“