Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Petr Bílek
  14:49
Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude vážné. Vyžádá si dvoutýdenní klid.
Fotogalerie3

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s Pardubicemi. | foto: Sluneta Ústí nad Labem

„Celé čtvrteční dopoledne jsem s Tomášem chodil po všech možných vyšetřeních a dopadlo to relativně dobře. V kotníku nejsou poškozené vazy, žádný úlomek,“ oddechl si generální manažer Hrubý, jehož celek první partii ve středu ztratil 86:95.

Možná i kvůli Vyoralově absenci.

Prosincový MVP ligy na startu druhé půle při nájezdu na koš špatně došlápl a odstoupil. A fanouškům zatrnulo. „Po zranění Tomáše se kluci o to víc semkli, hráli, bojovali, ale když necháte tým jako Pardubice dát v prvním poločase 51 bodů, málokdy je dokážete porazit,“ konstatoval ústecký trenér Tomáš Reimer.

Hrubý doplnil: „Vyoral na kotníky trpí z dřívější doby. Jeho zranění možná dalo zápasu nějaký obraz, všichni vidí, jakou roli má v týmu. Zase se mohli předvést jiní. Tomáš by měl chybět čtrnáct dní, po reprezentační pauze by se vrátil, na domácí derby s Děčínem by měl být.“

Pošťuchuje, provokuje, hecuje. Ještě jeden sen rošťáka Vyorala: Chci zkusit cizinu

Ústí s Pardubicemi hrají třikrát v řadě, tedy v play off módu. Ještě v sobotu v lize, příští středu v pohárové odvetě, oba zápasy v hale Beksy. A všechny už tedy bez Vyorala.

„Je ho škoda, přejeme mu brzké uzdravení, protože hraje ve fantastické formě,“ smekl pardubický trenér Jan Šotnar.

Hned ve své ústecké premiéře se blýskl 21 body americký pivot Kimani Lawrence, čerstvá akvizice ze slovenského Komárna. „Nechci to zakřiknout, ale je to přesně typ hráče, co jsme potřebovali. Operuje i venku, ne jen pod košem, ale tam ho hlavně potřebujeme, ve vymezeném území – na ostřelování z dálky máme kluků dost. První dojmy jsou, že splnil očekávání,“ raduje se Hrubý. „Celkově jsme nehráli tristně, Pardubice mají extrémní kvalitu, zkusíme postup ještě urvat.“

Sluneta našla posilu pod koš, z Komárna přichází Lawrence. Autrey mizí z Česka

Zatímco v neděli na čtvrtfinále s Pískem zaplnilo halu Slunety 1 120 diváků, ve středu na Pardubice jich dorazilo pouhých 497. „Drásá mi to srdce, šli jsme proti ústeckým prázdninám, poháru a navíc středě, které máme dlouhodobě horší. Byla to nejslabší divácká návštěva za několik let, s čímž musíme pracovat,“ zavelel Hrubý.

A agituje za návrat poháru ke starému modelu. Letos se čtvrtfinále a semifinále hrají na dva zápasy, finále na jeden.

„Za poslední dobu se vystřídaly tři různé typy poháru. A ten letošní je nešťastný, zvláštní. Doma – venku na skóre. Což je i finančně náročné, ale na to se nechci vymlouvat,“ konstatoval ústecký šéf. „Můj subjektivní názor je, že by se měl vrátit klasický český Final 4, který tady byl ještě před vrcholem v podobě Česko-slovenského poháru.“

Jaký model poháru se vám líbí nejvíc?

celkem hlasů: 9
Vstoupit do diskuse

SLUNETA Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice

29. 3. • 18:00 • Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem

Koupit

