Basketbalové Ústí se sápe po bronzu. Jsem na tým hrdý, zářil Autrey

„Ale my si do Ústí pojedeme pro výhru, už jsme tam letos dokázali dvakrát zvítězit,“ vzkázal brněnský pivot Jakub Krakovič konkurentovi, aby neslavil předčasně.

Brno mělo letos se Slunetou bilanci 4-0, až v bronzové sérii narazilo. A vstávání z popela Ústí nabudilo. „Dnes se ukázalo, že se nám letos povedlo postavit dobrý tým. Neskutečné úsilí a energie ve druhém poločase a v prodloužení v obraně plus sebevědomí v útoku nás poslaly do vedení v sérii, které se pokusíme už udržet a doma to ukončit,“ hlásá trenér Jan Šotnar, který Ústí vynesl k nejlepším časům v klubových dějinách.

I Brno však útočí na historickou medaili z české ligy a jeho trenér Lubomír Růžička chce sérii hranou na dvě výhry vrátit ještě domů. „První zápas jsme si prohráli sami, měli jsme 19 ztrát, z toho hodně nevynucených. Hráli jsme potom proti malé sestavě, čehož jsme ale nedokázali využít, netrefili jsme otevřené střely,“ litoval brněnský kouč.

I Krakoviče štvalo, že jeho tým neměl svůj den. „Porazili jsme se sami, zejména ztrátami. V první půli jsme si vytvořili bodový polštář, který jsme ale ztratili. Ve druhém poločase jsme už tahali za kratší konec, nebyl to od nás dobrý výkon.“

Sobotní zápas číslo 2 startuje v hale ústecké Slunety v šest vpodvečer. Čeká se napěchovaná hala, elektrizující atmosféra a velká bitva. Lepší pozvánku než výhru v prodloužení po senzačním obratu Ústí dát nemohlo.

„Neporazili jsme Brno celou sezonu a věděli jsme, že to bude těžký zápas. Přijeli jsme s tím, že budeme bojovat. Jsem hrdý na celý tým. Tohle je velká výhra,“ jásal tahoun vítězů Lamb Autrey. Pokud Sluneta uspěje i podruhé, bude to ještě větší výhra. Bronzová.