Dostali kartáč a dali 40 bodů za čtvrtinu. Olomoucko? Jen streetball, tvrdil Pecka

„Čtyřicet bodů za čtvrtinu tady nepamatuji, slušné. Myslím, že nám dal v poločase trenér Honza Šotnar slušný kartáč a všichni si uvědomili, že takhle ne,“ líčil ústecký kapitán Ladislav Pecka po středeční výhře 105:87.

Po prvním poločase Sluneta ztrácela bod, do druhé nastoupila v extázi. Šňůrou 11:0 soupeře poslala do kolen, třetí část vyhrála o 21 bodů.

„Je vidět, že jsme útočně laděný tým. Myslím, že loni jsme ke čtyřiceti bodům za čtvrtinu byli blízko, v nejlepším období v únoru jsme jich dávali kolem třiceti pětatřiceti. Samozřejmě to je velké číslo; dopočítat to na celý zápas, končili bychom se 160 body... V poločase jsme si něco řekli a jsem rád, že to padlo na úrodnou půdu,“ těšilo trenéra Jana Šotnara.

Svému mužstvu vyčítal, že v prvním poločase přijalo styl soupeře. „Olomoucko hraje atypický basketbal, na který v Čechách ani v Evropě nejsme zvyklí. Mají amerického trenéra z univerzity,“ zmínil Šotnar protějšek Andrewa Hipshera, „a my se jim přizpůsobili. Přitom jsme chtěli, aby to bylo naopak.“

Pecka se do hostů obul: „Za mě Olomoucko hraje úplný streetball. Nic proti nim, ale nemá to hlavu ani patu, je to postavené na hře jeden na jednoho. V první půli jsme byli vlažní, takže jsme do druhé skočili zdravě naštvaní. Poslali jsme tam čtyřicet a uklidnili to, i když poslední čtvrtina zase stála za houby.“

Už loni Ústí nad Labem vstoupilo do sezony zápornou bilancí 0-4, tentokrát zapsalo tři porážky v řadě. Šotnarově partě bylo ouvej, výhrami v Ostravě, v Pardubicích a naposledy s Olomouckem se však nastartovala.

„Jsem tady třetí plnou sezonu a je to víceméně stejné. Začátek je výkonově dole a pak se do toho dostáváme. Většinou kolem listopadu, Vánoc, teď už v říjnu. Doufám, že jsme našli dobrý směr,“ přeje si reprezentační asistent.

Za vzestupem vězí i překvapivý návrat Lamba Autreyho, který vytvořil nebezpečný tandem s dalším americkým esem a svým kamarádem Ty Nicholsem. Mnozí se přitom báli, že jejich útočná ega jim budou narušovat spolupráci.

NBL, Sluneta Ústí nad Labem - BK Redstone Olomoucko. Domácí Lamb Autrey.

„Vyhoví si překvapivě dobře,“ těší kapitána Pecku. „Příchod Autreyho nás ve hře hodně zvedl. Nichols je spíš skórer, Autrey sice chce taky dávat body, ale umí i výborně hledat volné hráče.“

Souhru hvězd si pochvaluje rovněž trenér. „Oba jsou dobří basketbalisté, chtějí vyhrávat a vědí, že spolu můžou něco dokázat. Respektují se, nevidím třecí plochy, ba naopak,“ vnímá Šotnar. „Jsou spolu dost i mimo hřiště. Třikrát jsme vyhráli, ne všechny chvíle budou takové. Porážky nás prověří. Oni dva si musí uvědomit, že balon máme jen jeden, a musí hrát jako dosud. Jestli budou, bude to dobré.“