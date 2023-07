Hvězdy v ústecké Slunetě nahradí Váňa a Ross, trenér Šotnar je u reprezentace

„Váňa je jeden z nejtalentovanějších hráčů, který se pohybuje na českých palubovkách. Dva roky strávil v Nymburce, přibrzdilo ho zranění, k nám přichází ještě víc nastartovat kariéru. Za mě je to hráč moderního typu, hrozně jsem o něj stál,“ řekl ústecký trenér Jan Šotnar k pětadvacetiletému odchovanci Prostějova, který měří 192 cm. V poslední sezoně naskočil za Nymburk do 26 ligových zápasů. „Přichází místo Svejcara jako střelce.“

Spencer Svejcar, dlouholetý tahoun a kanonýr Slunety, zamířil opačným směrem, tedy do Nymburka. Pryč je i rozehrávač Hicks, který s dalším bývalým ústeckým hráčem Delano Spencerem posílil maďarský Zalaegerszeg. „Vybral si je trenér Lubomír Růžička, udělali jsme za Luboše domácí úkol,“ pousmál se Šotnar.

Ještě žádný z Američanů, kteří loni působili v Ústí, novou smlouvu nepodepsal. Nováček Ross je zkušeným světoběžníkem, ve svých 27 letech už vystřídal soutěže v Albánii, Rakousku, Velké Británii, Finsku, Německu a Holandsku, kde působil naposledy. Nastupoval za Leeuwarden, v belgicko-nizozemské lize měl v průměru 4,4 body a 3,2 asistence. V zámoří hrál NCAA1 za Lehigh.

Nová posila basketbalistů Slunety Kahron Ross.

„Při hledání rozehrávače jsme se snažili najít podobný typ hráče, jakým byl v loňské sezoně Tony Hicks,“ objasnil Šotnar. „Kahron je zkušený rozehrávač, který dokáže řídit tým, využívat své spoluhráče a v neposlední řadě skórovat jak po nájezdu, tak po střelbě z dálky. Jedná se o velmi atletického hráče s velkým zrychlením, což byl jeden z důležitých atributů, který jsme na této pozici požadovali.“

Další posily oznámí Ústí brzy. „Věřím, že během příštího týdne představíme další hráče,“ tvrdí trenér čtvrtfinalisty poslední sezony, který nastupuje k reprezentačnímu áčku po bok španělského trenéra Diega Ocampa. „Je to pro mě obrovská čest a moc si vážím toho, že mi ústecký klub dal zelenou.“

Šéf ústeckého klubu Tomáš Hrubý svolil hned: „Když nás oslovila federace, jestli Honzu uvolníme, neváhal jsem ani minutu. Pro klub je to částečná komplikace, ale my to zvládneme, protože Honza si tento kariérní posun zaslouží. Od federace je jeho angažování dobrým krokem.“