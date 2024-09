Debutant Reimer: Finále nebude v Ústí každý rok, ale klub může dál vzkvétat

Sobotní start v Opavě máte odložený, soupeř bojoval s povodní. Jak to berete?

I když jde o nemilou událost, plány nám to nenarušuje. Rozhodně to Opavě nikdo nepřeje, ale tím, že máme nově poskládaný tým, jsme dostali čtyři pět dnů navíc, abychom se ještě lépe připravili na start. Určitě se s tím popereme.

Vaše mužstvo je téměř nové. Je plus, nebo minus, že jste stavěl na zelené louce?

Pro trenéra by bylo ideální, kdyby zůstalo jádro pěti šesti hráčů a on si ho mohl doplnit. Na jednu stranu je sen každého trenéra poskládat si tým, jaký chce. Na druhou musím být realista, rozpočet v Ústí není nejvyšší v NBL, takže jsem si úplně nemohl vybírat hráče. Vždy jen do možností klubu, tedy dělat kompromisy.

Jaký tým tedy máte?

Když jsem přicházel, měli jsme oslovených víc mladších hráčů. Chtěli jsme mít možná trošku agresivnější tým, ale některé příchody nevyšly, což v basketbalu bývá. Pak se naskytla možnost angažovat Adama Číže z Kolína, takže i během skládání kádru jsme museli trošku přehodnotit herní filozofii, se kterou do sezony chceme jít. Nakonec se nám to podařilo dobře poskládat a doufám, že si všechno postupně sedne. Asi to bude trvat nějakou dobu, přece jen obměna je velká, zůstali jen dva hráči, Pecka a Žikla. Nepředpokládáme, že bychom od začátku hráli náš nejlepší basketbal, ale jak už předešlé sezony ukázaly, rozhoduje se ve druhé půlce soutěže. Věřím, že máme dostatek času na práci a hrát nejlepší basket po Novém roce.

Popište tedy, jaký herní styl se od vás dá čekat.

Člověk ho musí přizpůsobit hráčům, které má. Nechceme hrát nejpomalejší basket, i když by si to spousta lidí mohla myslet díky skladbě týmu. Budu se snažit i zkušenější hráče víc posouvat do toho, abychom hráli rychleji dopředu. Rozhodně hra bude víc založená na jejich zkušenosti a řešení jednotlivých situací v útoku, než že bychom týmy v útoku presovali a přebíhali. Což ale každý víceméně tuší.

Jak si vyhoví na rozehrávce velké posily Adam Číž a Tomáš Vyoral?

Kdybych neviděl, že můžou spolupracovat, oba by tu nebyli. Věřím v to. Na trénincích to vypadá dobře, navíc hráči si někdy rádi odpočinou na pozici 2 a nemusí to na rozehrávce tahat sami. Dnes to není nic nenormálního ani v basketbalovém světě, že jsou dva guardi schopní hrát vedle sebe. Myslím si, že i jim to může klapat.

Adam Číž. Tomáš Vyoral.

Naplňuje vás práce s týmem NBL?

Dost věcí je jako u mládeže. Když jste na palubovce, basket je stejný. I u mládeže jsem se hráče snažil připravovat na vrcholný basket, hrát správným způsobem. Asi nejvíc rozdílů je mimo palubovku, kdy se víc soustředíte na přípravu, na jednotlivé zápasy. Novum je pro mě skauting a vybírání hráčů. Rád jsem se to učil, naplňuje mě to. Moc se těším na start soutěže a doufám, že nám vyjde. A že se budeme v průběhu týdnů a měsíců zlepšovat.

Máte pochyby, jestli to v 31 letech zvládnete?

Každý je občas má. Ale já vždycky říkám: Když člověku na něčem záleží, je přirozené, že je trošku nervózní. Já se těším. Vím, do čeho jdu. Věřím schopnostem hráčů i svým. Jsme připravení.

Váš předchůdce Jan Šotnar psal v Ústí historii. Jak velký závazek je přijít po něm, když je laťka hodně vysoko?

Bude těžké na něj navázat. Já doufám, že stejně jako on dostaneme prostor vybudovat, co vybudoval on. Taky mu to nějaký čas trvalo, strávil tady tři roky, nezačínal vítězstvími od prvního zápasu. Doufám, že fanoušci k nám budou shovívaví. Asi ne každý rok se nám povede uhrát finále, ale nejvyšší ambice mít budeme. Je to proces, nastavení nové éry po Honzovi Šotnarovi.

Často s ním mluvíte, dal vám radu, která vám utkvěla v paměti?

Vyloženě radu ne. On mě vlastně na toto místo doporučil, za to jsem mu poděkoval. Ústí je klub s ohromnými možnostmi. Poznal jsem, jaké tady mají hráči zázemí, jaké jsou zde haly. Možná to je tady i nejlepší v České republice. Sluneta má před sebou roky, kdy by mohla růst a mít stabilní základy, aby finále nebylo jednou za deset let, ale aby se uhrávaly dobré výsledky častěji. To byla jedna z věcí, která mě oslovila, že se dá s klubem velice dobře pracovat dál. Věřím, že může vzkvétat ve všech směrech, i v mládeži, nejen v áčku.

Jak jste si porozuměl s generálním manažerem Tomášem Hrubým, který je vyhlášeným bouřlivákem s postoji, které ne každému voní.

Tomáš má na všechno svůj názor. Ve výsledku ale nechává rozhodnutí na trenérovi, takže na spolupráci s ním si nemůžu stěžovat.

A vy býváte při zápasech klidný?

Ano, bývám. Navenek to vypadá, že si nic nedělám z prohry, zároveň nejsem ten, kdo by bouřlivě oslavoval vítězství. Uvnitř sebe to však prožívám. Třeba mě diváci strhnou, ale to si ještě nedokážu představit. Atmosféra může trenéra vtáhnout. Když se mi něco nelíbí, když potřebuji tým namotivovat, dokážu být emotivní. Ale nejsem typ trenéra, který by běhal podél postranní čáry a řval na kluky celé utkání. Každopádně se těším na ústecké fanoušky, věřím, že nám zůstanou věrní a budou chodit dál. Očekávání asi z jejich strany budou velká, doufám, že s tím popasujeme. A taky, že je naše hra bude bavit.