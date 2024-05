Z dvou set lidí v Ústí dva tisíce. Miluju to! září hvězdný Autrey

„Jsem hrozně rád, že lidi se v Ústí naučili na basketbal chodit. Když jsem tady začínal, přišlo jich dvě stě dvacet. A teď tohle!“ žasl domácí trenér Jan Šotnar po pondělní finálové řeži číslo 4. Srdnatá, ale vysílená Sluneta ji ztratila po boji 78:85 a ve čtvrtek v Nymburce bude odvracet mečbol, v sérii totiž ztrácí 1:3.

„Doufám, že nešlo o můj poslední zápas v Ústí,“ modlí se Šotnar, který se po sezoně loučí. „Atmosféra je skvělá, fanoušci úžasní. Lidi jen nesedí, ale i fandí, což je skvělé. Hrozná škoda je, že něco přiletělo na palubovku. Přitom je všechno fair play, hraje se tvrdě, ale ne zákeřně. A rozhodčí se snaží dělat svoji práci; vždy si na něco můžeme stěžovat, ale to i Nymburk.“

Sluneta Ústí - Nymburk, 4. finále play off NBL. Gordon Jitaurious slaví, smutní kouč Jan Šotnar.

Naposledy se v ochozech staraly o randál více než dvě tisícovky fanoušků, rekordem haly Slunety je 2 210 diváků ze sedmého semifinále proti rivalovi Děčínu. Podobně našlapané tribuny bývaly jen v devadesátkách při finálových bitvách ústeckých volejbalistů.

„Jak já to v Ústí miluju! Je to moje třetí sezona tady a je vidět, jak fanoušci stále více a více tým podporují. Úžasné!“ vzkázal americký tahoun Lamb Autrey. „Naší hrou fanouškům ukazujeme, že si jich vážíme, oni nám zase dávají energii.“

Kulisa uchvátila i Autreyho rodinu, která přiletěla na poslední bitvy El Nordika. „Bylo to poprvé za deset let, co mě viděli hrát profesionálně. Moc pro mě znamenalo je vidět v hledišti. Šíleně mi chybějí! Věří, že za rok zase dorazí. A doufám, že budu hrát i dál v Ústí,“ vzkázal obdivovatel Kobeho Bryanta.

Jak dlouho bude hrát za Ústí ještě letos, to se uvidí podle čtvrteční partie. „Zlato se vzdálilo, ale ještě to nechceme vzdávat,“ burcuje Šotnar. A to i Autrey: „Jsem hrdý, jak jsme v pondělí hráli. Nemůžeme se na to dívat negativně. Zkusíme sérii zase prodloužit na sedm utkání.“