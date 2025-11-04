Jde samozřejmě o nadsázku, ale je z ní patrné, jak moc ho nynější situace trápí. „Chci dát jasně najevo, že výkon, jaký jsme předvedli proti Slavii, není akceptovatelný. Takhle to nejde a nebude. Nic nás neomlouvá,“ kritizoval Hrubý po páté porážce z devíti odehraných kol. „Zahráváme si s přízní fanoušků, rve mi to srdce, nespím z toho. Přemýšlím nad tím, chci, abychom předváděli hezký basket. Jenže to zatím neděláme, takže na to musíme reagovat.“
Ústí před novou sezonou změnilo svůj tradiční koncept, dřív stavělo tým kolem hvězdy typu Tye Nicholse či Lesleye Varnera a vystačilo si s užší rotací. Teď vsadilo na méně dominantní hráče a širší rotaci.
„Upřednostnili jsme kvantitu před kvalitou. Je to cesta, kterou si zvolil trenér a já mu k tomu dal zelenou,“ nezříká se odpovědnosti šéf. Zdá se však, že to je slepá ulička. „Vždy jsme se tady opírali o prověřené cizince, ať už to byli Varner, Autrey, Martin či Nichols. Znali jsme je a věděli, že se na ně můžeme spolehnout v krizových situacích. V létě jsme měli možnost znovu podepsat Krise Martina, kouč řekl, že chce raději dva nováčky. Zvolili jsme tuhle možnost, ale není to úplně ono,“ přiznává Hrubý.
Sluneta angažovala Američany, kteří teprve sbírají zkušenosti. „A moc jsme se netrefili. Ale je v tom přímá úměra, jsou levnější než ti ostřílení. Když jsme měli jednoho dominantního hráče a užší rotaci, vyplývalo z toho riziko zranění, ale fungovalo to. Naopak se ukazuje, že nemáme kádr na tu myšlenku, co má trenér.“
Američany Glovera a Kennedyho už Ústí poslalo zpátky domů, jako náhrada dorazil pivot Eatmon. Ale ani on tým neposunul. „Vzhledem k poměru cena/výkon to není tristní, ale čekali jsme víc,“ připouští Hrubý.
Očekávání naopak naplňují čeští hráči, z cizinců stoprocentně jen křídelník Johnson. „Může dojít i na nějaké další odchody, ale hlavní prioritou je posílit o jednoho zahraničního hráče na pozici 3, 4. A nemůžeme už udělat chybu, musí to být někdo, kdo tým hned pozvedne.“ Ideálně hráč, který Slunetou už prošel. „Je to cesta. V úspěšných sezonách jsme pokaždé přivedli někoho, koho jsme už znali, ať už Martina, či Autreyho. Neříkám, že zrovna oni přijdou, ale kdyby se někdo takový objevil, hned po něm skočíme,“ plánuje šéf.
Trenéra měnit nebude, Tomáš Reimer jeho důvěru má. „Věřím, že si vezme poučení z těch chyb, co se staly, aby se neděly v budoucnu.“
„Energii máme, až když nám teče do bot“
Depresivní ligová porážka se Slavií za nimi, hororová série před nimi. V ústeckém basketbale se bouchlo do stolu, chystají se hráčské rošády i dril na zlepšení výkonnosti.
„Američany intenzivně řešíme, víc bohužel říct nemůžu,“ zůstal kouč Tomáš Reimer tajemný. Prim hraje Nick Johnson, s průměrem 16,3 bodu klubový top střelec. „Očekávání z cizinců splňuje ze všech nejvíc, předvádí možná i víc, než jsme čekali. Potřeboval by vedle sebe další, kteří pozornost strhnou na sebe, což se nedaří.“
Sešívaná Slavia rozpárala ústecké sebevědomí nedělní výhrou na Slunetě 96:92. „Chybí mi stálost výkonů. Energii, se kterou se chceme prezentovat, předvádíme, až když nám teče do bot. Kluci na tuto hru evidentně mají, ale je špatně, že takové výkony nepodávají od první minuty,“ mrzí trenéra.
Jak rozkolísanost uklidnit, nad tím si aktuálně Reimer láme hlavu. „Je těžké hrát 40 minut stejně, výkyvy budou vždy. U nás je jich ale až moc. Nemůžu týmu upřít bojovnost, ale třeba proti Slavii zahrajeme dobrý úsek, dotahujeme soupeře, a pak uděláme minižákovskou chybu a soupeř dá jednoduché dva body,“ štve prvního muže střídačky. „Ač ztrát nebylo tolik jako v minulých zápasech, tak přišly v klíčových momentech.“
Pivot Adam Pecháček je se 14,7 body druhým nejlepším střelcem, kvůli zranění v obličeji nastupuje s ochrannou maskou. „Jsme s ním spokojení, ale jako tým nám to zatím dohromady nezapadá. Ideální to nebylo ani při výhře na USK.“
Sluneta má bilanci 4–5 a před sebou těžký čtyřboj: doma Nymburk, venku Děčín a Brno, doma Pardubice. „Teď jsme hráli středa – víkend, před Nymburkem máme konečně týden na trénink, a tedy možnost něco změnit. Hlavně obranu, dostáváme hodně bodů.“
Hnacím motorem jsou diváci, na Slavii jich dorazilo skoro 1 100. „To nás mrzí nejvíc. Podpora fanoušků je stále velká a my je svými výkony nezveme na další zápasy. Ale i letos jsme doma v některých utkáních dokázali, že kluci basket umějí. Věříme, že diváci nám zůstanou věrní, protože oni jsou sílou klubu. Když hráči ucítí, že mají podporu, splatí to fanouškům dobrými výkony.“