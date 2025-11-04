Šéf ústeckých basketbalistů: Přivedu hvězdu. Nicholse bych zaplatil i ze svého

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  9:33
Basketbalová Sluneta hledá cestu, jak ven z krize. Poslední domácí ligová porážka 92:96 se Slavií dopálila šéfa Tomáše Hrubého, který fanouškům dává slib. „Přivedeme hráče, který bude rozdílový a potáhne nás, kam chceme. Někoho, jako byl Ty Nichols. Kdyby byl volný, tak na něj snad vytáhnu i peníze ze své kapsy,“ prohlásil generální manažer o hvězdě, která Slunetu v roce 2024 dovedla k historickému postupu do finále NBL.
Sluneta Ústí - BK Děčín, 7. zápas semifinále play off NBL. Dojatý ústecký šéf...

Sluneta Ústí - BK Děčín, 7. zápas semifinále play off NBL. Dojatý ústecký šéf Tomáš Hrubý se objímá s Lambem Autreyem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ladislav Pecka ze Slunety Ústí nad Labem střílí v zápase s Opavou.
Ústí nad Labem, 8.10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Sršni Písek, utkání NBL....
Ústí nad Labem, 12. 10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko, utkání NBL....
Ústí nad Labem, 12. 10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko, utkání NBL....
15 fotografií

Jde samozřejmě o nadsázku, ale je z ní patrné, jak moc ho nynější situace trápí. „Chci dát jasně najevo, že výkon, jaký jsme předvedli proti Slavii, není akceptovatelný. Takhle to nejde a nebude. Nic nás neomlouvá,“ kritizoval Hrubý po páté porážce z devíti odehraných kol. „Zahráváme si s přízní fanoušků, rve mi to srdce, nespím z toho. Přemýšlím nad tím, chci, abychom předváděli hezký basket. Jenže to zatím neděláme, takže na to musíme reagovat.“

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Ústí před novou sezonou změnilo svůj tradiční koncept, dřív stavělo tým kolem hvězdy typu Tye Nicholse či Lesleye Varnera a vystačilo si s užší rotací. Teď vsadilo na méně dominantní hráče a širší rotaci.

„Upřednostnili jsme kvantitu před kvalitou. Je to cesta, kterou si zvolil trenér a já mu k tomu dal zelenou,“ nezříká se odpovědnosti šéf. Zdá se však, že to je slepá ulička. „Vždy jsme se tady opírali o prověřené cizince, ať už to byli Varner, Autrey, Martin či Nichols. Znali jsme je a věděli, že se na ně můžeme spolehnout v krizových situacích. V létě jsme měli možnost znovu podepsat Krise Martina, kouč řekl, že chce raději dva nováčky. Zvolili jsme tuhle možnost, ale není to úplně ono,“ přiznává Hrubý.

David Böhm a Nick Johnson se natahují po míči.

Sluneta angažovala Američany, kteří teprve sbírají zkušenosti. „A moc jsme se netrefili. Ale je v tom přímá úměra, jsou levnější než ti ostřílení. Když jsme měli jednoho dominantního hráče a užší rotaci, vyplývalo z toho riziko zranění, ale fungovalo to. Naopak se ukazuje, že nemáme kádr na tu myšlenku, co má trenér.“

Američany Glovera a Kennedyho už Ústí poslalo zpátky domů, jako náhrada dorazil pivot Eatmon. Ale ani on tým neposunul. „Vzhledem k poměru cena/výkon to není tristní, ale čekali jsme víc,“ připouští Hrubý.

Pecka dosáhl na 7 000 bodů. Jen číslo, ale i pocta a odkaz, těší kapitána Ústí

Očekávání naopak naplňují čeští hráči, z cizinců stoprocentně jen křídelník Johnson. „Může dojít i na nějaké další odchody, ale hlavní prioritou je posílit o jednoho zahraničního hráče na pozici 3, 4. A nemůžeme už udělat chybu, musí to být někdo, kdo tým hned pozvedne.“ Ideálně hráč, který Slunetou už prošel. „Je to cesta. V úspěšných sezonách jsme pokaždé přivedli někoho, koho jsme už znali, ať už Martina, či Autreyho. Neříkám, že zrovna oni přijdou, ale kdyby se někdo takový objevil, hned po něm skočíme,“ plánuje šéf.

Trenéra měnit nebude, Tomáš Reimer jeho důvěru má. „Věřím, že si vezme poučení z těch chyb, co se staly, aby se neděly v budoucnu.“

„Energii máme, až když nám teče do bot“

Depresivní ligová porážka se Slavií za nimi, hororová série před nimi. V ústeckém basketbale se bouchlo do stolu, chystají se hráčské rošády i dril na zlepšení výkonnosti.

Ústí nad Labem, 12. 10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko, utkání NBL. Moderátorka Slunety Barbora Štěpánová a kouč Slunety Tomáš Reimer.

„Američany intenzivně řešíme, víc bohužel říct nemůžu,“ zůstal kouč Tomáš Reimer tajemný. Prim hraje Nick Johnson, s průměrem 16,3 bodu klubový top střelec. „Očekávání z cizinců splňuje ze všech nejvíc, předvádí možná i víc, než jsme čekali. Potřeboval by vedle sebe další, kteří pozornost strhnou na sebe, což se nedaří.“

Sešívaná Slavia rozpárala ústecké sebevědomí nedělní výhrou na Slunetě 96:92. „Chybí mi stálost výkonů. Energii, se kterou se chceme prezentovat, předvádíme, až když nám teče do bot. Kluci na tuto hru evidentně mají, ale je špatně, že takové výkony nepodávají od první minuty,“ mrzí trenéra.

Jak rozkolísanost uklidnit, nad tím si aktuálně Reimer láme hlavu. „Je těžké hrát 40 minut stejně, výkyvy budou vždy. U nás je jich ale až moc. Nemůžu týmu upřít bojovnost, ale třeba proti Slavii zahrajeme dobrý úsek, dotahujeme soupeře, a pak uděláme minižákovskou chybu a soupeř dá jednoduché dva body,“ štve prvního muže střídačky. „Ač ztrát nebylo tolik jako v minulých zápasech, tak přišly v klíčových momentech.“

Pivot Adam Pecháček je se 14,7 body druhým nejlepším střelcem, kvůli zranění v obličeji nastupuje s ochrannou maskou. „Jsme s ním spokojení, ale jako tým nám to zatím dohromady nezapadá. Ideální to nebylo ani při výhře na USK.“

Sluneta má bilanci 4–5 a před sebou těžký čtyřboj: doma Nymburk, venku Děčín a Brno, doma Pardubice. „Teď jsme hráli středa – víkend, před Nymburkem máme konečně týden na trénink, a tedy možnost něco změnit. Hlavně obranu, dostáváme hodně bodů.“

Hnacím motorem jsou diváci, na Slavii jich dorazilo skoro 1 100. „To nás mrzí nejvíc. Podpora fanoušků je stále velká a my je svými výkony nezveme na další zápasy. Ale i letos jsme doma v některých utkáních dokázali, že kluci basket umějí. Věříme, že diváci nám zůstanou věrní, protože oni jsou sílou klubu. Když hráči ucítí, že mají podporu, splatí to fanouškům dobrými výkony.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brno vs. KutaisiBasketbal - Skupina E - 4. 11. 2025:Brno vs. Kutaisi //www.idnes.cz/sport
4. 11. 17:00
  • 1.01
  • 24.90
  • 20.30
Girona vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - Skupina A - 5. 11. 2025:Girona vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
5. 11. 19:30
  • 1.36
  • 17.70
  • 3.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Zlínský zázrak: čtyři důvody, proč nováček stále udivuje ligu

Už dávno prý měli klesat tabulkou Chance ligy, do které se vrátili po roční pauze. Zlínští fotbalisté se však vzpírají předsezonním prognózám, které je pasovaly za největšího kandidáta sestupu. Parta...

4. listopadu 2025  9:56

Šéf ústeckých basketbalistů: Přivedu hvězdu. Nicholse bych zaplatil i ze svého

Basketbalová Sluneta hledá cestu, jak ven z krize. Poslední domácí ligová porážka 92:96 se Slavií dopálila šéfa Tomáše Hrubého, který fanouškům dává slib. „Přivedeme hráče, který bude rozdílový a...

4. listopadu 2025  9:33

Jokič proti Sacramentu řádil, oslabení Lakers zvládli obrat v Portlandu

Basketbalisté Denveru v NBA porazili 130:124 Sacramento. Nikola Jokič se na vítězství podílel 34 body, kterými si vylepšil osobní maximum v sezoně. Navíc přidal 14 asistencí a sedm doskoků. Jokič v...

4. listopadu 2025  8:24

Hronek asistoval u výhry, Slovák Dvorský zapsal premiérový gól v NHL

Ve čtyřech pondělních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Obránce Filip Hronek asistoval u výhry Vancouveru 5:4 po prodloužení z ledu Nashvillu. Útočník David Tomášek se tentokrát nevešel do...

4. listopadu 2025  6:57,  aktualizováno  7:44

Tanec, či fotbal? Kdepak! Tajcnárová se oklikou dostala k bobům, teď sní o hrách

Během tiskové konference Českého olympijského výboru Patrícii Tajcnárové pustili známou scénu z bondovky Ve službách Jejího Veličenstva. Agent 007 v ní pronásleduje zasněženou krajinou padoucha,...

4. listopadu 2025  7:37

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

4. listopadu 2025  7:12

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Jeden z nejlepších týmů světa se v úterý večer ukáže v Edenu. Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Kde můžete zápas nejprestižnější pohárové soutěže...

3. listopadu 2025  13:56,  aktualizováno  4. 11. 7:01

KVÍZ: Arsenal zase v Česku. Pamatujete si zápasy proti tuzemským týmům?

S českým mužstvem se potká pojedenácté. Anglický velkoklub Arsenal se v Lize mistrů v úterý představí v Edenu proti Slavii, kterou vyzve popáté. Kromě ní v minulosti narazil šestkrát na Spartu. Jak...

vydáno 4. listopadu 2025

Svět podle Artety. Arsenal má psa, i góly se slaví jinak. Kam až sahá koučův rukopis?

Premium

Minimálně na chvíli určitě zavládla panika. Vyděšené výrazy hvězd, kterým zrovna při běžné týmové večeři zmizela část cenností, však střídal úžas, když se zjistilo, že to všechno byla jen další lest...

4. listopadu 2025

Tragédie během zápasu v srbské fotbalové lize. Po kolapsu zemřel trenér Žižovič

Během pondělního zápasu srbské fotbalové ligy zemřel Mladen Žižovič, trenér Radnički Kragujevac. Smutnou zprávu potvrdila Srbská fotbalová federace. Čtyřiačtyřicetiletý kouč zkolaboval na lavičce ve...

3. listopadu 2025  22:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rybakinová na Turnaji mistryň přehrála Šwiatekovou. Kopřiva zvládl první kolo

Po velkém obratu porazila kazachstánská tenistka Jelena Rybakinová na Turnaji mistryň Igu Šwiatekovou z Polska. Favoritku zdolala 3:6, 6:1, 6:0 a po druhé výhře v Rijádu postupuje do semifinále. V...

3. listopadu 2025  17:41,  aktualizováno  21:58

O Slavii jen pár slov. Arteta ale v Edenu zmínil Rosického: Snad se potkáme!

Kdyby o Slavii nezačal sám, reportéři z Ostrovů by se nevyptávali. „Čeká nás těžký zápas proti soupeři, který doma v aktuální sezoně ještě neprohrál,“ varoval Mikel Arteta, kouč fotbalistů...

3. listopadu 2025  21:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.