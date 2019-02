Ústecký kouč Pištěcký: Závěr byl od nás šílený, ale postoupit můžeme

„Ale zklamaní nejsme, hráli jsme dobře, i když poslední dvě minuty tomu nenasvědčovaly. Samozřejmě, toho závěru je škoda, ale oni ukázali, že jsou dobrý tým. V odvetě to bude těžké, všichni vědí, jak tyhle jugoslávské zápasy vypadají. Ale zkusíme urvat postup,“ slibuje ústecký pivot Ladislav Pecka.

Slunetě chvíli trvalo, než si zvykla na chorvatský styl, ve 3. čtvrtině ale už dominovala, nasázela 29 bodů a kráčela za dvouciferným vítězstvím. Jenže v závěru selhala.

„Ten závěr byl z naší strany šílený,“ kývl ústecký kouč Antonín Pištěcký. Uznal ale i kvalitu chorvatského soupeře. „Od začátku bylo jasně vidět, že jsme se strašně těžko srovnávali s jejich tlakem na balon, naštěstí jsme odehráli výbornou třetí čtvrtinu. Ale určitě je škoda, že jsme je takhle nechali se na nás dotáhnout, protože každý bod bude rozhodovat,“ tuší kouč.

Ústí mělo problém hlavně se stylem chorvatské obrany. „Snažili se míč držet celou dobou pod tlakem, s tím se v Čechách skoro nesetkáme. A když se tu o to někdo pokusí, není schopen to praktikovat tak dobře, jak to předvedlo Škrljevo.“

Přesto Pištěcký věří, že Sluneta může projít do semifinále Alpského poháru. Odveta se hraje 9. února. „Je to 900 kilometrů, pojedeme den dopředu, tak uvidíme, co s námi udělá cesta. Ale chceme postoupit, Škrljevo je hratelný soupeř,“ je přesvědčený trenér. Bouřlivého prostředí v Chorvatsku se neobává. „Nepředpokládám, že by tam byl nějaký blázinec. Konec konců, nebyl za celou dobu nikde. Alpe Adria Cup bohužel nemá takovou návštěvnost jako zápasy domácí ligy.“