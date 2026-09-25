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Nečekaná dřina. Basketbalistky USK na úvod ligového ročníku zdolaly Brandýs

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  21:09aktualizováno  21:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZVVZ USK Praha

Basketbalistky USK Praha se nečekaně nadřely na úspěšný vstup do nového ligového ročníku. Na palubovce Brandýsa nad Labem zvítězily obhájkyně titulu 91:77. První kolo Chance ŽBL má za sebou také Trutnov, jenž doma jasně porazil Slovanku 72:40.

V Brandýse to bylo mnohem větší drama. Na začátku poslední minuty se povedlo domácímu outsiderovi snížit na rozdíl devíti bodů, ale koncovku už si favorit pohlídal. Pražanky vyhrály i osmý vzájemný ligový zápas přesto, že se dopustily 23 ztrát. S Brandýsem, kterému chyběla účastnice nedávného mistrovství světa Alena Hanušová, prohrály i na úspěšné trojkové pokusy (7:8).

Za USK se do střelecké listiny zapsalo sedm hráček, z toho šest zaznamenalo dvouciferný počet bodů. Nejlepší střelkyní zápasu byla se 16 body devatenáctiletá reprezentantka Kateřina Kalná, která přišla v létě ze Žabin Brno. O bod méně dala Petra Malíková.

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Nová zahraniční posila Brianna Fraserová se uvedla 14 body, po 13 bodech daly nová kapitánka Maite Cazorlaová a Gabriela Andělová.

V dresu Brandýsa se prosadila 13 body Meghan Boydová. Další sezonu rozehrála šestatřicetiletá Kateřina Suchanová, vicemistryně světa z roku 2010 a bývalá hráčka USK si proti svému bývalému týmu připsala čtyři body.

Basketbalová Chance liga žen

1. kolo:

Brandýs nad Labem - USK Praha 77:91 (17:31, 35:51, 52:64)
Nejvíce bodů: Boydová 13, Pavičová 12, Bellová a Ondroušková po 11 - Kalná 16, Malíková 15, Fraserová 14.

Trutnov - Slovanka 72:40 (16:12, 25:25, 49:31)
Nejvíce bodů: Johnsonová 16, Chandlerová 12, Turnerová 11 - Seifrtová 12, Croitoruová 9, Hauserová 7.

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