V Brandýse to bylo mnohem větší drama. Na začátku poslední minuty se povedlo domácímu outsiderovi snížit na rozdíl devíti bodů, ale koncovku už si favorit pohlídal. Pražanky vyhrály i osmý vzájemný ligový zápas přesto, že se dopustily 23 ztrát. S Brandýsem, kterému chyběla účastnice nedávného mistrovství světa Alena Hanušová, prohrály i na úspěšné trojkové pokusy (7:8).
Za USK se do střelecké listiny zapsalo sedm hráček, z toho šest zaznamenalo dvouciferný počet bodů. Nejlepší střelkyní zápasu byla se 16 body devatenáctiletá reprezentantka Kateřina Kalná, která přišla v létě ze Žabin Brno. O bod méně dala Petra Malíková.
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Nová zahraniční posila Brianna Fraserová se uvedla 14 body, po 13 bodech daly nová kapitánka Maite Cazorlaová a Gabriela Andělová.
V dresu Brandýsa se prosadila 13 body Meghan Boydová. Další sezonu rozehrála šestatřicetiletá Kateřina Suchanová, vicemistryně světa z roku 2010 a bývalá hráčka USK si proti svému bývalému týmu připsala čtyři body.
Basketbalová Chance liga žen
1. kolo:
Brandýs nad Labem - USK Praha 77:91 (17:31, 35:51, 52:64)
Trutnov - Slovanka 72:40 (16:12, 25:25, 49:31)