Basketbalistky USK posílila španělská rozehrávačka Cazorlaová

S Cazorlaovou se Pražanky utkaly i v loňském utkání o bronz v Eurolize, kdy byl na rozdíl od letošní vyrovnané čtvrtfinálové série úspěšnější španělský celek. Cazorlaová v týmu Perfumerías Avenida působila od roku 2019, kdy se do Španělska vrátila po po čtyřech letech strávených na oregonské univerzitě a jedné odehrané sezoně ve WNBA v dresu Atlanty.

Se Salamancou vyhrála hned v první sezoně domácí pohár a v následujících dvou slavila ligový titul. Ve sbírce úspěchů má pět zlatých medailí z mládežnických evropských šampionátů, poslední dvě získala s výběrem do 20 let. V seniorské reprezentaci debutovala v roce 2019 a o dva roky později startovala na ME ve Francii a Španělsku i olympijských hrách v Tokiu.

Ve středu USK oznámil odchody slovenské rozehrávačky Barbory Wrzesiňské, britské pivotky Temi Fagbenleové a Terezy Halátkové. Už od skončení sezony se vědělo o konci hvězdné Američanky Alyssy Thomasové a Simony Sklenářové.