Basketbalisté USK porazili Hradec, výhru slaví po 13 porážkách

Týmu z Folimanky se povedla proti Sokolům odveta za středeční porážku (70:93). Za výhrou šli domácí od první minuty, v zápase ani jednou neprohrávali a už v úvodní čtvrtině odskočili i do dvouciferného náskoku. Činili se zejména autor 30 bodů Kyle Mangas a Marcel Bátovský, který z pozice náhradníka nastřílel 27 bodů včetně pěti trojek a přidal devět doskoků. V týmu soupeře dal Nikola Pešakovič 24 bodů.

„Už jsme výhru vážně potřebovali. Odvedli jsme docela dobrou práci v tom, že jsme kontrolovali průběh utkání od začátku do konce. Nepustili jsme Hradec ani jednou do vedení. To se nám nepovedlo už dlouho. Kyle nás držel po celou dobu a jsem rád za Marcela Bátovského, který nám hodně pomohl z lavičky a který se letos trochu hledá,“ řekl domácí trenér Josh King.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 3. kolo nadstavby, skupina A1 USK Praha - Hradec Králové 104:84 (26:16, 48:42, 70:63)

Nejvíce bodů: Mangas 30, Bátovský 27, West 14 - Pešakovič 24, Pavlovič 14, Škranc 13.