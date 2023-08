Nichols do Ústí? Třaskavé, požadavky jsme naplnit nemohli, hlásí děčínský šéf

„Naši fanoušci se samozřejmě ptají, někdo je naštvaný na nás, někdo na Nicholse, někdo to bere, jak to je,“ řekl Lukáš Houser, generální manažer vicemistrů a vítězů poháru.

Šestadvacetiletý křídelník či rozehrávač k úspěchům v poslední sezoně přispěl zásadně, v lize byl druhý nejlepší střelec, v pohárovém Final Four nejužitečnější hráč. V Děčíně však nezůstal a Sluneta v neděli odpálila přestupovou bombu.

„Nyní je to třaskavé téma, ale my jdeme svojí cestou. A tohle je už věc Ty Nicholse a ústeckého klubu. Někteří fanoušci nám možná vyčítají, že jsme ho pustili do Ústí. Ale my nikoho nepouštěli. U nás mu vypršela smlouva a novou jsme mu vzhledem k jeho požadavkům nabídnout nemohli,“ objasnil Houser. „Zbytek už šel mimo nás.“

Nichols původně chtěl za lukrativnějším angažmá do lepší ligy v cizině, ale podle ústeckého šéfa Tomáše Hrubého mu vyjednávání krachlo, jeho hodnota na trhu se snížila a Sluneta toho využila. „Na rovinu, při vší úctě k Ústí mě trošku mrzí, že Nichols nemá angažmá v lepší soutěži,“ překvapilo Housera.

Jak moc žádal vylepšit kontrakt po historicky nejúspěšnější sezoně Děčína, to funkcionář neprozradil. „Pro nás prostě byly jeho požadavky za daných podmínek nesplnitelné. My musíme být finančně zodpovědní vůči partnerům, městu, hráčům a fanouškům. Nemůžeme jít do nějakého harakiri. Nepolemizuji o výši jeho odměny v Ústí, platy hráčů v jiných klubech a jejich rozpočty neřeším.“

Na Nicholsovu pozici střílejícího rozehrávače vicemistři přivedli jiného Američana Michaela Cubbageho. Pětadvacetiletý hráč loni působil v německém Iserlohnu ve třetí nejvyšší soutěži. A Válečníci udrželi AJ Waltona, další superstar ligy.

Nichols se poprvé proti Děčínu postaví 1. října v derby v hale Slunety. „Za 25 let na severu jsem už zažil tolik derby, ať už na palubovce, nebo vedle ní... Ke sportu změny dresu patří, stejně jako emoce, které to vyvolává. Ústí už dříve oslovilo několik našich klíčových hráčů, například Lamba Autreyho. Ale i dalších, kteří nakonec nepřestoupili. Bude to prostě další derby, na které se těším,“ tvrdí Houser, jenž sám v roce 2001 vyměnil Ústí za Děčín. „Ale tenkrát nebyly sociální sítě a já nebyl hvězda ligy,“ usmál se.