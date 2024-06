Basketbalisté prohráli ve Španělsku na závěr turnaje hráčů do 23 let s USA

Dvouciferný počet bodů z českého týmu zaznamenali také David Böhm (14) a Ondřej Hanzlík (11). Z univerzitního výběru Východního pobřeží USA zazářil 22 body Will Richardson.

„Dnes byl hlavní rozdíl v energii vložené do utkání. My jsme jí museli hodně dát do prvních dvou zápasů a ze třetího se můžeme poučit, jak se dá hrát, když energie není tolik a hráči jsou unavení. Celkově to byl velmi dobrý zápas, protože jsme se naučili, jak hrát a dělat jiné věci, když nemůžeme tolik běhat a sbírat snadné body. Dá vám to zkušenosti do dalších zápasů,“ uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace kouč českého týmu Diego Ocampo.

„V obraně jsme byli lepší ve druhé půli. Určitě musíme zlepšit to, jak využíváme fauly, protože příliš používáme ruce, kde bychom neměli, což se děje ve stresových situacích. Dnešní metr rozhodčích vyústil ve více než třicet trestných hodů soupeře. To, jak jsme používali fauly, byla na tomto turnaji jedna z klíčových záležitostí. I v prvních dvou zápasech jsme příliš používali ruce a v tom se musíme přizpůsobit metru sudích. Sami jsme tolik šestek neměli, a když už jsme je získali, dost jsme jich minuli. Jsem si jistý, že hráči jsou si po tomhle turnaji vědomi důležitosti trestných hodů a poučí se z toho,“ uvedl Ocampo.

Turnaj hraný v jednom ze dvou španělských měst na středomořském pobřeží severní Afriky si pochvaloval. „Byl pro nás úžasnou a velmi důležitou zkušeností. Byl tu určitý hráčský mix, vytvořila se dobrá chemie a dokázali jsme být konkurenceschopní i v těžkých situacích, kdy přicházela únava a střely nepadaly, o což mi šlo. Prohráli jsme dva zápasy těsně, ale důležité bylo se z toho poučit. Můžu říct, že mě překvapilo, jakou chemii si tento výběr dokázal vytvořit a také jakou měl disciplínu. Byl konkurenceschopný a velmi dobře pracoval v zápasech i v trénincích,“ dodal Ocampo.