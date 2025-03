O co šlo? Vyoral neúspěšně zakončil svůj průnik na opavský koš, když se pak snažil získat odražený míč, v chumlu se ohnal a trefil obličej křídelníka Filipa Zbránka.

U videa měli sudí o verdiktu brzy jasno: „Moc dobře ví, co dělá. Jasný úmysl, chce ho trefit,“ zachytily mikrofony jejich poradu, načež Vyorala vyloučili za diskvalifikační faul.

„Byl to Tomášův zkrat. Filipovi Zbránkovi už se omluvil esemeskou, bude se omlouvat i Opavě a celé lize. A my to s ním budeme také interně řešit,“ naznačil Hrubý, že Vyoralův prohřešek ještě bude mít dohru.

Zabývat se tím bude i disciplinárka. „Uvidíme, jak se k tomu postaví. Minimálně peněžitý trest Tomáše nemine,“ očekává Hrubý.

Sluneta zažívá nelehké období, v ligové skupině A1 prohrála čtyřikrát v řadě a mohla by ztratit místo v elitní šestce a přímý postup do čtvrtfinále. „Leží na nás deka, předkolo play off nás straší. Ale na každého přijde slabší chvíle, řešíme to. Určitě se z toho zvedneme,“ nepochybuje Hrubý.

Už proto, jak Sluneta oslňovala ligu na přelomu roku, kdy porazila i Nymburk a v tabulce byla druhá. „Neměli jsme světlou chvilku 14 dnů, nevyhráli jsme dva zápasy, ale osmnáct. To o něčem svědčí. V hráčích to je, je na nás, abychom to v nich zase probudili.“

Rozhodčí Štěpán Pokorný, Ondřej Zatloukal a Filip Dombrovský se radí, jak to bylo s faulem ústeckého Tomáše Vyorala v Opavě. Jak to bylo s faulem ústeckého Tomáše Vyorala v Opavě?

S hráči šéf vede pohovory. „Je jednoduché dělat manažera či trenéra v klubu, kde se vyhrává, to umí každý. Ale teď je situace, kdy člověk musí ukázat nějaké schopnosti, což platí to pro celou týmovou osu trenér - hráč - manažer. Intenzivně to řešíme, kluky pozvedneme, aby se zase dostali na vlnu jako v první půli sezony,“ věří Hrubý.