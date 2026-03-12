Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

O Hrubého záměru bojovat o primátorský post věděl mezi prvními a nepřekvapilo ho to. „Nešlo si nevšimnout, kam vytáhl Slunetu. Má tah na bránu, na tuhle práci se fakt hodí, umí věci posouvat,“ myslí si pětatřicetiletý pivot. „Já mu řekl, ať do toho jde, je to nabídka, která se neodmítá. A nebyl by to on, aby tuhle výzvu nepřijal.“
Seznam úkolů, co by měl v Ústí změnit, Pecka pro Hrubého nemá. „Asi celkově, aby to tady bylo hezčí, čistší, abychom se měli líp a město šlo dopředu.“ Zmizí ruina hotelu Máj? Nebo ještě ostudnější „díra“, která už mnoho let hyzdí centrum krajského města? „Ta díra, to je hnus velebnosti,“ uleví si i Pecka. „Věřím, že bude mít pravomoc a sílu to změnit. Tyhle nedodělávky, co nikdo roky nedokázal napravit.“
|
ANO v „přežívajícím“ Ústí přepřahá. Chci obrousit hrany, říká nová jednička
Ústí - město nevalné pověsti, které se dlouhodobě vylidňuje. Zvrátit tento trend bude ještě těžší. „Hned tak se asi lidi vracet nezačnou. Těžko si za rok řeknou: Hele, začíná to tady fungovat, tak se přestěhujeme zpátky. Nalijeme si čistého vína, to jeden člověk nezvládne. Těch změn musí být hodně a časem to může vyústit i v to, že tady lidé zase budou chtít žít,“ uvažuje Pecka.
Co na srdci, to na jazyku a k tomu docela ostrý slovník, tak se Hrubý prezentuje v basketbalovém prostředí. V politice by nejspíš musel trochu ubrat. „Tady asi musí být člověk trošku umírněný a mít střízlivé názory. Ta kontroverze, kterou se prezentuje v basketu, v politice asi nebude možná. Ale třeba tam přijde a nabombí to hned od začátku. Uvidíme, jak se toho zhostí,“ nechá se překvapit.
Plány versus realita, na to v životě asi narazil každý. Nesemele politika i Hrubého? „Je sebevědomý a sebejistý, má tah na bránu. Tohle nedopustí,“ je přesvědčený Pecka. „Tomáš se nezmění, papaláš se z něj nestane. Doufám, že se s ním dál půjde normálně bavit,“ směje se rodák z Podbořan.
Věří, že ústeckému sportu by Hrubého politické angažmá mohlo pomoct. „Já jsem obyčejný řadový basketbalista, do těch věcí vůbec nevidím. Samozřejmě všichni chtějí víc peněz, já taky. Ale Tomáš jakožto sporťák se bude snažit určitě sportu ve městě pomáhat.“
Slunetě by ale chyběl. „Bavili jsme se o nějaké alternativě, že by to mohl zvládat oboje, ale primátor má tolik práce, že to absolutně nejde skloubit. Chybět bude, ale já o tom momentálně moc nepřemýšlím, protože řeším sebe a svoji kariéru. Vůbec nevím, jestli ještě budu poblíž basketu, to se možná dozvím v nejbližších týdnech a měsících,“ naznačil možný konec kariéry hráč, ústecký dres obléká od roku 2014 a lize posbíral 600 startů.
|
Zemřel bývalý basketbalista Zdeněk Hummel. Pražák s moravským pasem
Hrubý na magistrát, klubová legenda Pecka novým manažerem Slunety? Smysl by to dávalo. „Ježíš, to vůbec ne! Já jsem spíš zručnej rukama a ne slovem,“ odmítá tuhle trochu bláznivou spekulaci.
Jasno chce mít do konce sezony, tu letošní ještě určitě dohraje. „Máme našlápnuto na dobré umístění, ne-li na oplatku, tak to chci dotáhnout do maxima!“ Pokud se dva velké příběhy basketbalové Slunety skutečně uzavřou, medaile by byla ta nejlepší tečka.
Basketbaloví mistři, brzy primátoři? Czudka budu hecovat, vzkázal ústecký Hrubý
Z basketbalu do primátorského křesla? Peprný příběh bývalých spoluhráčů, kteří před 23 lety vyválčili pro Opavu titul. Teď se výrazné osobnosti sportovní scény Petr Czudek a Tomáš Hrubý ucházejí o pozici prvních mužů svých měst, tedy Opavy a Ústí nad Labem.
„Ještě jsme o tom nemluvili, ale určitě k tomu dojde. A sportovně se budeme hecovat,“ mrkl Hrubý, generální manažer ústecké Slunety.
Zatímco on je v basketbalu stále činný, kouč opavských mistrů z roku 2023 Czudek ligu loni opustil a vrátil se k profesi učitele. Zároveň oznámil, že jako lídr hnutí Změna pro Opavu bude kandidovat na primátora. Hrubý coby nestraník půjde do podzimních voleb za ANO, které má v Ústí nad Labem velkou šanci opět zvítězit.
„Je pikantní, že do toho jdeme oba, spolu máme titul s Opavou z roku 2003. Já mu přeju jen to nejlepší do jeho kandidatury. A budeme se sledovat na dálku,“ vzkázal Hrubý.
Souběžně vést město i basketbalový klub nemůže, ale o Slunetu se nebojí. Přestože její vzestup s vrcholem v podobě historického ligového stříbra je spjatý s jeho jménem.
„Mám v hlavě, jak dál. Sluneta je moje srdcová záležitost. Než jsem na primátorskou nabídku kývl, promyslel jsem si všechno. I jsme to s Petrem Bínou probírali,“ zmínil majitele klubu. „Já Slunetu budu předávat v maximální možné kondici.“
Komu? Zatím nepoví. Klub však dirigovali s Vladimírem Hejlem prakticky ve dvou lidech. „Mám plán, jak se bude pokračovat dál. Je ještě brzy zabíhat do detailů, teprve mě místní sněm zvolil. Sluneta rozhodně nebude ponechaná na pospas, to by mi srdce nedovolilo,“ ubezpečil funkcionář s leckdy kontroverzními názory.
Pokud se do nejvyšší funkce na magistrátu vyšvihne, basketbal bude sledovat dál. „Zvládneme to. Nemůže se stát, aby to klub jakkoli poškodilo nebo poznamenalo. Řekl jsem to hlavním lidem, mluvil jsem s kluky z managementu a kapitánovi. Láďa Pecka je můj velice dobrý kamarád, popřál mi jen to nejlepší.“