Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého primátora, kapitán týmu Ladislav Pecka zvažuje konec kariéry. „Tělo i mysl už bolí. Zrovna jsme s Tomášem mluvili o tom, co se mnou bude. Možná skončím, ale muselo by to dávat smysl,“ naznačil Pecka, že patnáctá ligová sezona by mohla být jeho poslední.
Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina...

Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina koncovky Ladislav Pecka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústí nad Labem, 25.1. 2026, BK Sluneta Ústí nad Labem - Ostrava, utkání NBL....
Ústecký basketbalový funkcionář Tomáš Hrubý s manželkou Lucií.
Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...
Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Ústecký šéf...
30 fotografií

O Hrubého záměru bojovat o primátorský post věděl mezi prvními a nepřekvapilo ho to. „Nešlo si nevšimnout, kam vytáhl Slunetu. Má tah na bránu, na tuhle práci se fakt hodí, umí věci posouvat,“ myslí si pětatřicetiletý pivot. „Já mu řekl, ať do toho jde, je to nabídka, která se neodmítá. A nebyl by to on, aby tuhle výzvu nepřijal.“

Seznam úkolů, co by měl v Ústí změnit, Pecka pro Hrubého nemá. „Asi celkově, aby to tady bylo hezčí, čistší, abychom se měli líp a město šlo dopředu.“ Zmizí ruina hotelu Máj? Nebo ještě ostudnější „díra“, která už mnoho let hyzdí centrum krajského města? „Ta díra, to je hnus velebnosti,“ uleví si i Pecka. „Věřím, že bude mít pravomoc a sílu to změnit. Tyhle nedodělávky, co nikdo roky nedokázal napravit.“

ANO v „přežívajícím“ Ústí přepřahá. Chci obrousit hrany, říká nová jednička

Ústí - město nevalné pověsti, které se dlouhodobě vylidňuje. Zvrátit tento trend bude ještě těžší. „Hned tak se asi lidi vracet nezačnou. Těžko si za rok řeknou: Hele, začíná to tady fungovat, tak se přestěhujeme zpátky. Nalijeme si čistého vína, to jeden člověk nezvládne. Těch změn musí být hodně a časem to může vyústit i v to, že tady lidé zase budou chtít žít,“ uvažuje Pecka.

Co na srdci, to na jazyku a k tomu docela ostrý slovník, tak se Hrubý prezentuje v basketbalovém prostředí. V politice by nejspíš musel trochu ubrat. „Tady asi musí být člověk trošku umírněný a mít střízlivé názory. Ta kontroverze, kterou se prezentuje v basketu, v politice asi nebude možná. Ale třeba tam přijde a nabombí to hned od začátku. Uvidíme, jak se toho zhostí,“ nechá se překvapit.

Ústecký kapitán Ladislav Pecka a rozhodčí.

Plány versus realita, na to v životě asi narazil každý. Nesemele politika i Hrubého? „Je sebevědomý a sebejistý, má tah na bránu. Tohle nedopustí,“ je přesvědčený Pecka. „Tomáš se nezmění, papaláš se z něj nestane. Doufám, že se s ním dál půjde normálně bavit,“ směje se rodák z Podbořan.

Věří, že ústeckému sportu by Hrubého politické angažmá mohlo pomoct. „Já jsem obyčejný řadový basketbalista, do těch věcí vůbec nevidím. Samozřejmě všichni chtějí víc peněz, já taky. Ale Tomáš jakožto sporťák se bude snažit určitě sportu ve městě pomáhat.“

Slunetě by ale chyběl. „Bavili jsme se o nějaké alternativě, že by to mohl zvládat oboje, ale primátor má tolik práce, že to absolutně nejde skloubit. Chybět bude, ale já o tom momentálně moc nepřemýšlím, protože řeším sebe a svoji kariéru. Vůbec nevím, jestli ještě budu poblíž basketu, to se možná dozvím v nejbližších týdnech a měsících,“ naznačil možný konec kariéry hráč, ústecký dres obléká od roku 2014 a lize posbíral 600 startů.

Zemřel bývalý basketbalista Zdeněk Hummel. Pražák s moravským pasem

Hrubý na magistrát, klubová legenda Pecka novým manažerem Slunety? Smysl by to dávalo. „Ježíš, to vůbec ne! Já jsem spíš zručnej rukama a ne slovem,“ odmítá tuhle trochu bláznivou spekulaci.

Jasno chce mít do konce sezony, tu letošní ještě určitě dohraje. „Máme našlápnuto na dobré umístění, ne-li na oplatku, tak to chci dotáhnout do maxima!“ Pokud se dva velké příběhy basketbalové Slunety skutečně uzavřou, medaile by byla ta nejlepší tečka.

Basketbaloví mistři, brzy primátoři? Czudka budu hecovat, vzkázal ústecký Hrubý

Z basketbalu do primátorského křesla? Peprný příběh bývalých spoluhráčů, kteří před 23 lety vyválčili pro Opavu titul. Teď se výrazné osobnosti sportovní scény Petr Czudek a Tomáš Hrubý ucházejí o pozici prvních mužů svých měst, tedy Opavy a Ústí nad Labem.

Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety.

„Ještě jsme o tom nemluvili, ale určitě k tomu dojde. A sportovně se budeme hecovat,“ mrkl Hrubý, generální manažer ústecké Slunety.

Zatímco on je v basketbalu stále činný, kouč opavských mistrů z roku 2023 Czudek ligu loni opustil a vrátil se k profesi učitele. Zároveň oznámil, že jako lídr hnutí Změna pro Opavu bude kandidovat na primátora. Hrubý coby nestraník půjde do podzimních voleb za ANO, které má v Ústí nad Labem velkou šanci opět zvítězit.

„Je pikantní, že do toho jdeme oba, spolu máme titul s Opavou z roku 2003. Já mu přeju jen to nejlepší do jeho kandidatury. A budeme se sledovat na dálku,“ vzkázal Hrubý.

Souběžně vést město i basketbalový klub nemůže, ale o Slunetu se nebojí. Přestože její vzestup s vrcholem v podobě historického ligového stříbra je spjatý s jeho jménem.

Opavský trenér Petr Czudek slaví výhru a zdraví své podporovatele.

„Mám v hlavě, jak dál. Sluneta je moje srdcová záležitost. Než jsem na primátorskou nabídku kývl, promyslel jsem si všechno. I jsme to s Petrem Bínou probírali,“ zmínil majitele klubu. „Já Slunetu budu předávat v maximální možné kondici.“

Komu? Zatím nepoví. Klub však dirigovali s Vladimírem Hejlem prakticky ve dvou lidech. „Mám plán, jak se bude pokračovat dál. Je ještě brzy zabíhat do detailů, teprve mě místní sněm zvolil. Sluneta rozhodně nebude ponechaná na pospas, to by mi srdce nedovolilo,“ ubezpečil funkcionář s leckdy kontroverzními názory.

Pokud se do nejvyšší funkce na magistrátu vyšvihne, basketbal bude sledovat dál. „Zvládneme to. Nemůže se stát, aby to klub jakkoli poškodilo nebo poznamenalo. Řekl jsem to hlavním lidem, mluvil jsem s kluky z managementu a kapitánovi. Láďa Pecka je můj velice dobrý kamarád, popřál mi jen to nejlepší.“

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Na HMS jede 21 atletů. Lídrem výpravy je Štefela, nechybí Manuel či Švábíková

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Na halové mistrovství světa do Toruně pojede 21 českých atletů. Nominaci pro šampionát, který se uskuteční od 20. do 22. března, ve čtvrtek na tiskové konferenci oznámil Český atletický svaz. Lídrem...

12. března 2026  13:51

Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly

Emma Čechová během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

Velkou komplikaci v boji o postup na zářijové mistrovství světa v Berlíně způsobila českým basketbalistkám kvalifikační porážka s Mali 64:77. Pivotka Emma Čechová litovala: „Přijde mi, že jsme začaly...

12. března 2026  13:44

Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr

Federico Valverde z Realu Madrid slaví gól proti Manchesteru City v osmifinále...

Že chyběl obávaný útočník Kylian Mbappé? Nevadí! Zastoupil ho přitom fotbalista, který nevstřelil v žádném zápase Ligy mistrů víc než jeden gól. Až do středečního večera. „Každý sní o takovém...

12. března 2026  13:13

Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde...

12. března 2026  13:05

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky iDNES Premium

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Jarní fáze evropských pohárů je tady a fotbalová Sparta vstupuje do osmifinále Konferenční ligy. Na úvod ji čeká náročný duel na půdě nizozemského Alkmaaru. Předplatitelé iDNES Premium mohou zápas...

12. března 2026  12:51

Neto vztekle srazil k zemi podavače míčů v Lize mistrů. Pak se kál: Byly v tom emoce

Křídelník Chelsea Pedro Neto se v utkání proti Paris Saint-Germain dostal do...

Neobvyklý moment nabídl závěr utkání Ligy mistrů mezi PSG a Chelsea. Hráč londýnského týmu Pedro Neto se v nastaveném čase dostal do konfliktu s podavačem míčů, kterého ve snaze rychle získat balon...

12. března 2026  12:49

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

David Kämpf poslouchá pokyny na tréninku Capitals.

Měl naskočit už v pondělí, nakonec se však nedočkal ani ve středu. Na první start po výměně tak stále čeká, český hokejista David Kämpf má totiž problémy s vízy. „A momentálně nevím, jaký je stav,“...

12. března 2026  12:21

Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali

Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky si zkomplikovaly boj o účast na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. V průběhu zápasu proti Mali se jejich ztráta vyšplhala až na 24 bodů, což se ukázalo jako neřešitelný...

12. března 2026  9:20,  aktualizováno  12:12

Říkali mu nový Kane, Parrott se ale dlouho hledal. Teď je hrozbou pro Spartu i repre

Premium
Irský útočník Troy Parrott v barvách nizozemského Alkmaaru.

Vzhledem k tomu, za jaké kluby nastupoval, nepřekvapí, že dosud neměl šanci zahrát si v Česku. Teď se tam však útočník Troy Parrott, hvězda nizozemského Alkmaaru a irské fotbalové reprezentace,...

12. března 2026

