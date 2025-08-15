Srbská lekce v Mnichově. Basketbalisté na Supercupu favoritovi nestačili

„Po tomhle zápase si myslím, že tam je určitě prostor pro zlepšení, ale k tomu přípravné zápasy slouží. Řekl bych, že jsme předvedli dobrý výkon, hlavně v útoku, v obraně jistě máme co zlepšovat. Srbská ofenziva se zastavuje těžko, určitě to nějak jde, ale my na to bohužel nenašli lék. Ještě máme před sebou několik příprav, než na Srby narazíme na EuroBasketu, takže je čas to poladit,“ řekl křídelník Ondřej Hanzlík, který zaznamenal 11 bodů, tři doskoky a tři asistence.
Češi bez lídra Tomáše Satoranského, který má potíže se zády a na turnaj neodcestoval, se za první tři minuty a 47 sekund prosadili jen jednou díky trojce Tomáše Kyzlinka a Srbové vedli už 14:3. Náskok favorita vyšplhal dvakrát v první čtvrtině už na 13 bodů. Na české straně snižoval jen Kříž, který zaznamenal šest bodů, než se přidal úspěšnou střelou z perimetru Martin Peterka.
Na přelomu první a druhé čtvrtiny díky trojkám Richarda Bálinta a Ondřeje Hanzlíka snížil český tým na 24:29. Srbové opět odskočili pasáží 9:3 a vedli o 11 bodů, ale z dálky se trefili Jan Zídek s Vítem Krejčím a kapitán Vojtěch Hruban snižoval na 40:47. Ke konci druhé desetiminutovky Srbsko šestibodovou sérií získalo dosud nejvyšší vedení 59:45, trojkou snížil Hruban, ale první polovinu uzavřel teprve svým druhým košem v utkání Jokič.
Jenže druhý poločas začal trojkou kapitán Bogdanovič, který stihl v tom prvním 15 bodů, a po koších Nikoly Joviče a Filipa Petruševa vedli Srbové už o 20 bodů. A náskok nadále navyšovali. Díky šesti bodům Jokiče a koši Aleksy Avramoviče už to bylo 80:54. Z opětovné ztráty 26 bodů zmírnil stav pěti body za sebou Ondřej Sehnal, jenže Srbové opět dokázali odskočit.
Po dunku Nikoly Milutinova, trojkách Nikoly Topiče a Vanji Marinkoviče a šestce Avramoviče vedli už o 34 bodů. Češi odpověděli: trefami z perimetru Hanzlíka a Zídka, trestným hodem Petra Křivánka i koši Kříže a snížili na 82:107. Srbové ale rozdíl ještě zvýšili.
Se Srbskem se Češi utkají i v základní skupině ME v Rize. „Nemyslím, že bychom si nějaké trumfy proti nim schovávali až na EuroBasket. Hráli jsme to, co trénujeme, ale něco si na ně ještě připravíme,“ uvedl Hanzlík. „ Pokud jde o našich deset trojek do poločasu, tak mi přišlo, že si na nás Srbové moc neudělali skauting, protože jsem byli pořád volní a ty střely nám padaly,“ dodal.
Přípravný turnaj basketbalistů Supercup v Mnichově:
Česko - Srbsko 84:113 (21:29, 48:61, 68:92)
Německo - Turecko 73:71.