Jurečka: Osahám si balon a ruka si hned vzpomene

Ze středového kruhu se trefil i v sobotním finále, v němž v ostravské hale Tatran porazil na dálku děčínského Filipa Kroutila 75:56.



„Odpálil jsem hned první střelu z půlky a měl splněno,“ komentoval Luděk Jurečka svůj úspěšný zásah.

Proč jste střílel přes hlavu?

Na počest našeho kapitána Kuby Šiřiny, který tak někdy střílí na tréninku, když už si neví rady (usmívá se). Další čtyři pokusy jsem nedal, ale většinou to tak je, že padne první střela a ty další jdou těžce.

Kolik košů jste v soutěži dal ze středového kruhu?

Ty brďo... Vychází mi to v průměru na jednu, takže šest, když jsem házel dvakrát v duelu týmů a čtyřikrát v jednotlivcích.

Fakta Střelecká soutěž NBL První ročník střelecké soutěže Kooperativa NBL vyhrál mezijednotlivci Luděk Jurečka z Opavy. V týmovém klání byli opavští Luděk Jurečka a Jakub Šiřina druzí, když podlehli pardubické dvojici Škranc–Potoček 125:153. Basketbalisté měli za úkol za 30 vteřin proměnit co nejvíce trestných hodů, přičemž každý byl za bod, během minuty střílet trojky, každá úspěšná byla pochopitelně za tři body, a na závěr házeli na koš pětkrát z poloviny hřiště – trefa znamenala pět bodů.

Měl jste hned jasno, že do střeleckého souboje půjdete?

Když jde o střelbu, neváhám. Pokud bych tedy nemusel kvůli tomu jet někam daleko, třeba do Děčína.

Potvrdil jste roli favorita, za kterého vás mnozí považovali?

Dá se to tak říct, i když se do soutěže nezapojily všechny týmy. Chyběli třeba nymburští reprezentanti. Takoví Vojta Hruban a Jarda Bohačík mohli mít zajímavá čísla, ale to se teď už nedozvíme.

Zpestřila vám soutěž nynější basketbalovou pauzu?

Mně určitě. Trochu jsem myslel, že se na to bude přes počítač dívat více lidí, ale snad v budoucnu přitáhneme více lidí, kdyby bylo basketu málo, což ale doufám nebude.

Za výhru jste získal prémii třicet tisíc korun, což je určitě příjemné, že?

Peníze se hodí vždycky, co si budeme nalhávat. Je to zase nějaká korunka do rodinného rozpočtu.

A k tomu jste vystřílel dvacet tisíc korun na charitu...

To je bonus. Jsem rád, že jsem svou střelbou mohl i někomu pomoci.

Bylo těžké dostat se do střeleckého rytmu, když předtím jste si snad měsíc nesáhl na balon, jelikož byl veškerý sport kvůli koronaviru zastavený?

Stačí mi deset patnáct dvacet minut pobýt v hale, osahat si balon a nějak se nastartuji. Ruka si hned vzpomene. Někteří kluci to mají trošku jinak, potřebují trénovat, trénovat, trénovat.

Nebyla pro vás nevýhoda, že místo v Opavě jste házel v ostravské hale Tatran, i když v minulosti jste za NH Ostrava hrál?

Přesně tak. Tam jsou koše příznivější. Zřejmě se domácí NH a Opava dohodly, že budou na jednom místě. Ostatně většina opavských hráčů je z Ostravy, takže nemuseli dojíždět.

Vy však ano...

Ano, ale jen z vesničky Sedlnice, která je u Mošnova.