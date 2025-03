Ústecké vicemistry proti USK spasil Varner. Hráli jsme na krásu, vyčítal kouč

„Což není ideální, takhle bychom úplně hrát nechtěli. Dostávali jsme se do situací, kdy jsme chodili jeden do pěti, to je náš dlouhodobější problém. Nepomůžeme si,“ popsal ústecký trenér Tomáš Reimer, co jeho družstvo sráží. „Doufám, že do začátku play off s tím něco uděláme, protože jinak je to o náhodě, ne o taktice.“

I kapitán Ladislav Pecka zvedl varovný prst: „Utrápené a hodně nehezké utkání. V takové fázi soutěže by měla naše forma gradovat, a ne abychom hráli takový neorganizovaný basket. Máme na čem pracovat.“

Sluneta po první čtvrtině kralovala o 10 bodů a nic nenasvědčovalo dramatu, jenže USK se přitáhlo a na startu poslední části díky 12 bodům v řadě přetočilo skóre na 64:59. Pak úřadoval subtilní dlouhán Varner, trojkou pomohl i neúnavný Pecka a domácí si před víc než osmi stovkami fanoušků vzali vedení zpátky.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale pak mi přišlo, že chceme honit hezké asistence a hrát na krásu, ale v takové pozici teď nejsme. Play off není o kráse, to si musíme uvědomit,“ apeloval Reimer. „Z mentálního hlediska je výhra důležitá.“

Ústecký kouč Tomáš Reimer

Obhájce stříbra, který je v tabulce kolo před koncem nadstavby šestý, našel čtyři dvouciferné střelce. Kromě Varnera i v Peckovi (12), Martinovi a Oguamovi (oba 10). Stejně to mělo USK Praha, Campbell zaznamenal 17 bodů, Vlk 13 a Šafařík s Brucem po deseti.

Hosté si zapsali druhou porážku za sebou a jedenáctou z posledních třinácti zápasů. „Myslím, že teď hrajeme hezký basketbal, ale potřebujeme hrát ještě lepší,“ uvedl David Ethan Gale, trenér USK Praha.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 13. kolo nadstavby, skupina A1 Ústí nad Labem - USK Praha 75:72 (26:16, 40:35, 57:52)

Nejvíce bodů: Varner 19, Pecka 12, Martin a Oguama po 10 - Campbell 17, Vlk 13, Šafařík a Bruce po 10