Reimerova pohádka, ligový zelenáč má i skalp mistra. Nepředstavitelné, žasne

Nymburský Svoboda: I my jsme jen lidi... Střevní viróza? Tři opory mimo hru? Na nic z toho se po porážce na ústecké palubovce nevymlouval basketbalista Matěj Svoboda, křídlo mistrovského Nymburka. „Tým máme dostatečně kvalitní a hráčů spoustu, abychom takové zápasy dokázali zvládat lépe,“ řekl letní rekrut z Děčína. „Chyběli nám Bohačík, Birts a Sehnal, ale to není žádná výmluva. Všechno bylo v náš neprospěch, nevyhrávali jsme souboje, nedávali jsme koše, v obraně jsme dělali hloupé chyby.“ Druhou porážku v NBL nepřičítal ani přepínání z Ligy mistrů, v níž Nymburk nedávno porazil evropského siláka, turecký Galatasaray. „Neřekl bych, že je těžké přepínat. Samozřejmě je to jiná soutěž, jiné tempo. Když se podíváme na zápas s Galatasarayem, byli jsme všude včas, všechno jsme stíhali, měli jsme navrch. A proti Ústí jsme byli všude pozdě. Jsme profesionálové a bereme každý zápas stejně důležitě.“ Matěj Svoboda z Nymburka smutní po zápase v Ústí nad Labem. Na evropské scéně je Nymburk neporažený, s předstihem si zajistil postup do osmifinále. „Myslím, že máme dobrý tým. Postup do play off byl náš cíl, jsme za něj hrozně rádi. V Lize mistrů hrajeme kvalitní zápasy a co víc, ještě jsme schopní je vyhrát. Což potvrzuje naší kvalitu. Bohužel i my jsme jen lidi a v Ústí nám to prostě nevyšlo.“ Nymburk prohrál v lize dvakrát a v obou případech v Ústeckém kraji. Vedle Ústí i v sousedním Děčíně, odkud si Svobodu mistr vytáhl. „Bohužel moje návraty na sever Čech jsou nešťastné, ale nechtěl bych tomu přikládat velkou váhu,“ podotkl. „V Nymburce jsem hrozně rád a porážka ani to, že jsem podal tragický výkon, na tom nic nemění. Role v týmu jsou dané, ale mění se i podle sestavy, v jaké hrajeme. Věřím, že jsem do toho zapadl.“