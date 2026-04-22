Ústí rozkvetlo, kouč před play off vzkazuje: Věřím, že to nejlepší je před námi

Petr Bílek
  13:00
Z pekla do nebe. A teď ještě do ráje? Ústečtí basketbalisté během sezony vstali z mrtvých, z ligového suterénu se zdvihli na 4. místo po dlouhodobé části, jenže trenér Tomáš Reimer chápe: „Úspěšnost nebo neúspěšnost sezony se měří podle play off.“
Ústí nad Labem, 26. 1. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Armex Děčín. Ústecký trenér Tomáš Reimer. | foto: Petr Bílek, MF DNES

V něm chce Sluneta zazářit, jenže s Opavou se čeká nejvyrovnanější čtvrtfinále. Ústí to s ní sice má v letošní lize 3:1 na zápasy, ale ta skóre! +3, +7, +4, -4.

V posledním kole jste prohráli derby v Děčíně, přišla facka v pravý čas, nebo vás to poznamená?
Prohrát derby není nikdy příjemné. My ale věděli, že zápas bereme i jako přípravu na play off, které je nejdůležitější. Vyzkoušeli jsme si nějaké herní varianty s i novým hráčem Randem. Takže i když jsme prohráli, zápas pro nás byl dobrý. Věřím, že jsme získali materiál pro další zápasy. A víme, na čem ještě před play off pracovat.

Prohlášení klubů může být jiné než realita. U nás funguje v pohodě, zatím žádné problémy nebyly, a když já s ním komunikuju, sám se doptává na různé taktické věci. Je vidět jeho zájem. Třeba chce u nás ukázat, že dobrý hráč a že se prostě minulé angažmá nevyvedlo.

Přesun mezi rivaly je vždy třaskavý, zvažovali jste i tuto stránku?
My jsme Randa měli na seznamu už před dvěma roky, ještě s asistentem Honzou Mouchou, když u nás působil. Měl jsem ho naskautovaného, i to možná pomohlo k jeho angažování. Nekoukám, jestli přichází hráč z Opavy, Děčína, odjinud. My potřebovali zareagovat na situaci, že chceme posílit o hráče do vnitřního území. A tím, že po konci v Děčíně ještě zůstával v Čechách, se to nabízelo jako nejlepší varianta.

V dlouhodobé části jste skončili čtvrtí za Nymburkem, Pardubicemi a Brnem. Jak vám to lichotí?
Musíme být stoprocentně spokojení. Plán na základní část jsme splnili. Kdyby nám někdo po našem špatném startu řekl, že se dostaneme až na čtvrté místo, pokládal bych ho za blázna. Ale úspěšnost nebo neúspěšnost sezony se měří podle play off, to nejdůležitější teprve teď přijde.

Co vás zdobí?
Stabilita výkonů. Když nebudu brát začátek sezony, kdy jsme nějaké zápasy prohráli vyšším rozdílem, tak prohry ve druhé části nikdy nebyly debakly, ale vyrovnané bitvy. Po doplnění týmu nás v řadě utkání podržela dobrá střelecká úspěšnost a celkově se zvedl útočný potenciál.

V létě jste se netrefili do Američanů, někteří museli odejít. Jak jste s tím pracovali?
Nepanikařili jsme, ani nic příjemného to nebylo. Když měníte tým během sezony, i pro mě jako trenéra je to komplikace. Pracujete na týmové koncepci a musíte nové hráče zapojovat znova a znova, ale jsem rád, že se nám s generálním manažerem Tomášem Hrubým podařilo zareagovat a kádr jsme doplnili dobře.

Vy jste chtěl širší kádr, Hrubý užší. Je podle vašich představ?
Myslím, že máme zase širokou rotaci a je to naše výhoda. Musíme být v sezoně připravení na všechno. A já pevně věřím, že se nám to v play off vrátí. Už v průběhu sezony, když nám vypadli Adam Pecháček nebo Tomáš Vyoral na pár zápasů, tým si byl vždy schopný poradit a nebyl to až tak extrémní zásah do týmu, jako kdybychom měli rotaci užší. Zápasů v rychlém sledu teď bude víc než během sezony a rozložení minut mezi hráče může být docela klíčové.

Jste rád nebo nerad, že ve čtvrtfinále nedošlo na El Nordico?
Rád nerad... není víc než zápas s Děčínem, navíc v play off. Lepší atmosféru nemůžete zažít. Z toho pohledu je to škoda, ale já nemám oblíbené a neoblíbené soupeře. Osud nám přihrál Opavu a uděláme všechno, abychom byli úspěšní a došli co nejdál. A v tu chvíli nám musí být jedno, na koho narazíme.

S Opavou jste hráli samé vyrovnané zápasy, bude taková i série?
I postavení v tabulce to naznačuje, jedná se o souboj čtvrtého s pátým. Opava má velice zkušený tým, který v play off dokáže zabrat ještě víc než v základní části. Věřím, že ho zkušený máme taky, navíc široký, připravený na všechno.

Jaké jsou zbraně Opavy?
Taky šířka kádru, mají deset jedenáct hráčů, kteří můžou všichni nastoupit, všichni můžou v zápase překvapit. Mají výrazné osobnosti Persona, Browna, zkušené české hráče, kteří odehráli neskutečné množství zápasů v play off, tedy Šiřinu nebo Puršla. Zkušenosti z play off jsou možná výhodou na straně Opavy, naší zase, že začínáme doma. Chceme ukázat, že výkony v základní části nebyla náhoda. Věřím, že to nejlepší ještě máme před sebou, že ukážeme potenciál týmu.

Kluby patří k nejnavštěvovanějším, i to sérii udělá poutavou?
Divácká kulisa v Ústí mi v posledních zápasech přišla čím dál lepší a lepší. Fandilo se, byl tam drajv, odrážely se v tom i dobré výsledky. A když se nám nedařilo, vždy nám fanoušci pomohli. V Opavě je taky bouřlivá atmosféra, navíc odvetné zápasy hostí o víkendu, což je výhodnější. A mají asi nejhezčí halu v české lize s neskutečnou diváckou kulisou. Bude to atraktivní série.

Ústí rozkvetlo, kouč před play off vzkazuje: Věřím, že to nejlepší je před námi

