Proboha, kde jsou trenky! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

„Nakonec jsme se tomu zasmáli, dost lidí mi psalo, volalo i během zápasu. Já to teď zlehčuji, ale taková věc by se neměla stávat, jsme profesionální tým. Za moji dvanáctiletou kariéru generálního manažera se to přihodilo poprvé,“ chytal se za hlavu Tomáš Hrubý, funkcionář ústecké Slunety, který s Opavou získal jako hráč titul v roce 2003.
Trenky neměli ústečtí basketbalisté v jiném hrníčku, ale v jiné krabici než dresy. Kraťasy zvlášť, trikoty zvlášť.
„U nás je dlouhodobá hierarchie, že bedny nosí do auta nejmladší kluci. A tentokrát jednu pozapomněli. Až v Opavě kluci volali, průšvih! Zapomněli jsme trenky!“ vylíčil generální manažer sled událostí.
„Naštěstí se znám s opavským masérem Tomášem Romanem a operativně jsme problém vyřešili. Musím poděkovat jemu i celé organizaci Opavy, že nám vyšli vstříc. Nebyli jsme v komfortní situaci, naštěstí mají žluto-modrou kombinaci jako my.“
Modré dresy a černo-žluté trenky s proužky až tolik neladily dohromady, jenže basketbalová palubovka není přehlídkové molo, takže to nevadilo. I když to kdekoho za oči tahalo.
„Opavské trenky nám padly, většina týmů je poskládaná z malých, středních a velkých hráčů. Jen čísla neseděla, ale to nebyl problém. Na starost měl krabici benjamínek Petr Krupka, před zápasem dostal oprávněně kartáč, po zápase jsem mu řekl, že vše odpuštěno. Výhra má cenu zlata, vždyť Opava se na nás mohla dotáhnout,“ upozornil Hrubý, pro kterého to bylo první ústecké vítězství na opavské palubovce v NBL v jeho bafuňářské dráze. „Znám tam kluky ve vedení, jsou fajn, byli hodní. Basketbalová komunita si vychází vstříc, i my bychom jim pomohli.“
Sluneta už mohla využít uzdraveného špílmachra Tomáše Vyorala, přispěl 17 body. „Ve druhém poločase nás držela tříbodová střelba, ale Opava měla přes 20 útočných doskoků. Pokud to v sobotu nezlepšíme, nemůžeme pomýšlet na další vítězství,“ připomněl trenér Tomáš Reimer, že na stejném místě si stejní soupeři zahrají o pohárový bronz.
Ústí už ve svých trenkách. Další politováníhodné nedopatření a la Chocholoušek se nečeká.