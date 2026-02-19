Proboha, kde jsou trenky! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

Petr Bílek
  10:11
Něco tady neladí! Módní policie by si na ústeckých basketbalistech smlsla, ale vypůjčené trenky od soupeře jim přinesly štěstí. Středeční ligovou bitvu v Opavě v nich totiž vyhráli 88:81, svoje zapomněli doma. Politováníhodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za 12 let!
Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve...

Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve vypůjčených trenýrkách. | foto: BK Opava

Nicholas Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš, brání ho Jakub...
Ústecký rozehrávač Tomáš Vyoral u míče v zápase s Opavou
Jakub Slavík z Opavy zakončuje na ústecký koš.
Opavští basketbalisté se povzbuzují.
12 fotografií

„Nakonec jsme se tomu zasmáli, dost lidí mi psalo, volalo i během zápasu. Já to teď zlehčuji, ale taková věc by se neměla stávat, jsme profesionální tým. Za moji dvanáctiletou kariéru generálního manažera se to přihodilo poprvé,“ chytal se za hlavu Tomáš Hrubý, funkcionář ústecké Slunety, který s Opavou získal jako hráč titul v roce 2003.

Odplata za jedinou porážku. Nymburku se ale v Pardubicích zranil Sehnal

Trenky neměli ústečtí basketbalisté v jiném hrníčku, ale v jiné krabici než dresy. Kraťasy zvlášť, trikoty zvlášť.

„U nás je dlouhodobá hierarchie, že bedny nosí do auta nejmladší kluci. A tentokrát jednu pozapomněli. Až v Opavě kluci volali, průšvih! Zapomněli jsme trenky!“ vylíčil generální manažer sled událostí.

„Naštěstí se znám s opavským masérem Tomášem Romanem a operativně jsme problém vyřešili. Musím poděkovat jemu i celé organizaci Opavy, že nám vyšli vstříc. Nebyli jsme v komfortní situaci, naštěstí mají žluto-modrou kombinaci jako my.“

Modré dresy a černo-žluté trenky s proužky až tolik neladily dohromady, jenže basketbalová palubovka není přehlídkové molo, takže to nevadilo. I když to kdekoho za oči tahalo.

Isaiah Gray z Opavy zakončuje na koš Ústí nad Labem.

„Opavské trenky nám padly, většina týmů je poskládaná z malých, středních a velkých hráčů. Jen čísla neseděla, ale to nebyl problém. Na starost měl krabici benjamínek Petr Krupka, před zápasem dostal oprávněně kartáč, po zápase jsem mu řekl, že vše odpuštěno. Výhra má cenu zlata, vždyť Opava se na nás mohla dotáhnout,“ upozornil Hrubý, pro kterého to bylo první ústecké vítězství na opavské palubovce v NBL v jeho bafuňářské dráze. „Znám tam kluky ve vedení, jsou fajn, byli hodní. Basketbalová komunita si vychází vstříc, i my bychom jim pomohli.“

Sluneta už mohla využít uzdraveného špílmachra Tomáše Vyorala, přispěl 17 body. „Ve druhém poločase nás držela tříbodová střelba, ale Opava měla přes 20 útočných doskoků. Pokud to v sobotu nezlepšíme, nemůžeme pomýšlet na další vítězství,“ připomněl trenér Tomáš Reimer, že na stejném místě si stejní soupeři zahrají o pohárový bronz.

Ústí už ve svých trenkách. Další politováníhodné nedopatření a la Chocholoušek se nečeká.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Kluci, můžete na něj počkat? A pak jsme s Metodějem pláchli všem, líčí bratranec

Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů....

Psal se rok 2018. Metoději Jílkovi bylo tehdy dvanáct let, když si stoupl před kameru a nahrál vzkaz: „Davide, gratuluju k vítězství!“ Blahopřál tak svému bratranci, profesionálnímu triatlonistovi,...

19. února 2026  10:41

Proboha, kde jsou trenky! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve...

Něco tady neladí! Módní policie by si na ústeckých basketbalistech smlsla, ale vypůjčené trenky od soupeře jim přinesly štěstí. Středeční ligovou bitvu v Opavě v nich totiž vyhráli 88:81, svoje...

19. února 2026  10:11

Norský expert o Klaebovi: Vždy je o krok přede všemi. A v čem se mu podobá Tuž?

Premium
Norský expert na techniku běhu Ragnar Bragvin Andresen

Dřív sám závodil. Prošel norskými mládežnickými kategoriemi a na kolečkových lyžích to dotáhl až k medailím z mistrovství světa. Pak se ale Ragnar Bragvin Andresen rozhodl, že už má vlastního...

19. února 2026

Sklo, dřevo i minimalismus. Olympijské medaile jako obraz své doby

Koláž.

Jeden kus kovu – a v něm historie, kultura i ambice celé hostitelské země. Olympijské medaile se v průběhu let proměnily z jednoduché odměny v promyšlené symboly doby, místa i hodnot her. Od...

19. února 2026

Petr: Připadal jsem si jako v Masterchefovi. Reichel v kritické situaci pomůže

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Nechce, aby to vyznělo jako berlička, ale když se kouč Jakub Petr ohlíží za příčinami pádu hokejového Litvínova do baráže o extraligu, často zmiňuje chatrné zdraví týmu. Někdy se cítil jako v...

19. února 2026  9:36

Vyhráli jsme pro Sidneyho. Češi nám připomněli pokoru, uznali Kanaďané

Kanadská euforie po gólu Česku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Před třetí dvacetiminutovkou čtvrtfinále s Českem nakráčel do kanadské kabiny zraněný kapitán Sidney Crosby a měl proslov. „Tak silný, že hráči na led odcházeli s jedinou myšlenkou: Tohle nebude...

19. února 2026  9:35

Pokáč, Ztracený i Bezděková v Miláně. Které osobnosti navštívily dějiště her?

Známé osobnosti vyrazily do dějiště ZOH 2026

Letošní olympijské hry jsou pro české fanoušky nezvykle blízko a tak si atmosféru pod pěti kruhy přijela užít i řada známých osobností. Do Milána dorazili hudebníci, sportovci i influenceři. A...

19. února 2026  9:30

Jsme tady, jsme tady! O emotivním loučení Vinklárkové. Kariéra končí, Střelka čeká

Tereza Vinklárková při střelbě vleže v olympijském štafetovém závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdyby tohle Tereze Vinklárkové někdo vyprávěl před měsícem, nevěřila by. Stojí na olympijském stadionu v Anterselvě coby finišmanka české štafety a Tereza Voborníková ji vysílá do boje ze čtvrtého...

19. února 2026  9:05

Stresíky z Ligy mistrů už Bendu přešly: Za sezonu mám ty nejlepší zážitky

Pablo Crer a Jiří Benda (zleva) ze Lvů Praha blokují smeč Kamila Semeniuka z...

Čtyři roky byl věrný mužstvu Black Volley Beskydy, dva roky odolával různým nabídkám, ale až před touto sezonou vyměnil ostravské mužstvo za pražské. Reprezentační smečař Jiří Benda se upsal Lvům...

19. února 2026  8:52

Rozlučka se ctí, nejlepší výkon na turnaji. Čtenáři hokejisty po Kanadě ocenili

Česká radost z gólu proti Kanadě.

Rozloučili se se vztyčenými hlavami. Favoritovi z Kanady ve čtvrtfinále vzdorovali, od postupu je dělilo tři a půl minuty. Čeští hokejisté i přes porážku se zámořským gigantem 3:4 po prodloužení...

19. února 2026  8:34

Konec herní pauzy. Liberečtí hokejisté doma vyzvou Drážďany

Hokejisté Liberce se radují z gólu Karlovým Varům.

Poslední extraligové utkání sehráli Bílí Tygři před téměř třemi týdny v Karlových Varech. Ve čtvrtek od 18 hodin je čeká atraktivní mezinárodní konfrontace, v domovské aréně vyzvou německý celek...

19. února 2026  8:28

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

16. února 2026  23:35,  aktualizováno  19. 2. 8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.