Medaili jsme si nezasloužili, láteřil Vyoral. Šéf Slunety ho chtěl v reprezentaci

„Bohužel výkon neměl potřebné parametry pro to, abychom chtěli vyhrát za každou cenu,“ hořce konstatoval ústecký trenér Tomáš Reimer, ale zároveň hledal pozitiva: „Už jen postup na medailový den a možnost pro některé naše nové kluky hrát zápas o všechno nám ještě v sezoně a doufejme i v play off pomůže.“
Ve středu Sluneta v NBL na stejném místě uspěla o sedm bodů paradoxně v opavských trenkách, neboť svoje si zapomněla doma. V pohárovém zápase o bronz bylo ustrojení v pořádku, výkon ne.
|
Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví
„Medaili jsme chtěli, nicméně za takový výkon se o ni nemá cenu ani bavit. Absolutně jsme si ji nezasloužili,“ kabonil se ústecký lídr Tomáš Vyoral. „Přišlo mi to, jako kdyby si všichni mysleli, že to půjde samo.“
Nešlo. A skřípalo to.
„Oproti ligovému zápasu rozhodla jiná energie. Opava má spoustu zkušených hráčů, kteří vědí, jak se hrají play off zápasy a utkání o medaile, a to nám dnes ukázali,“ smekl Reimer. „Předčili nás v bojovnosti, která tyhle zápasy rozhoduje.“
Bolístky hostů popsal Vyoral, který vykurýroval zraněný kotník a naskočil do obou částí dvojboje. „Opava nás přeskákala, měla asi 30 útočných doskoků, s tímto počtem nemůžeme hrát ani druhou ligu,“ láteřil. „Když má soupeř o 20 nebo 30 střel víc, rozdíl musí být markantní.“
Domácí kouč David Zach se neubránil vlhkým očím, s Opavou získal svoji první medaili. „Jsem dojatý, nějakou slzu v oku mám,“ přiznal. „Pro mě je to tady srdeční záležitost. Když mě Kuba Šiřina vystrčil z řady, abych místo něj šel převzít pohár, totálně mě zaskočil. Já nechtěl, ale byl neoblomný. Vážím si toho, je to kapitán, legenda a já k němu chovám obrovský respekt, tak jsem poslechl.“
|
Česká sestava to zachránila. Nebyl to náš zápas, uznal Svoboda po pohárové výhře
Klubová scéna se odmlčí, na řadě je reprezentace a světová kvalifikace. Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý radil, aby místo zraněného Ondřeje Sehnala dostal šanci právě třiatřicetiletý Vyoral. Nakonec vypomůže Ondřej Švec z USK.
„Jasně, je tady otázka budoucnosti. Ale v takto krizové situaci, čas, marodka, bych na toto reprezentační okno – tady a teď – donominoval Vyorala, který má konstantně skvělou formu.“