Vánoční usmíření. Náš basketbal potřebuje víc týpků jako Hrubý, tvrdí šéf NBL

Sedlařík v rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí historicky první vánoční dvojzápasy, tolik diskutované výkony rozhodčích a rozebírá i kvótu cizinců či dominanci Nymburka.

Ústecký generální manažer vás před svátky vychválil. Je to usmíření po vašem konfliktu?

Osobně si myslím, že Tomáš Hrubý je jeden z největších srdcařů v Kooperativa NBL. Český basketbal obecně potřebuje víc takových týpků, kteří se budou válet po zemi s fanoušky, budou prožívat každý moment, každou výhru, každou prohru. Přijde mi to neuvěřitelné, bohužel takových lidí je tady málo. Vezměte si nedávný zápas, kdy Sluneta vyhrála nad Ostravou košem v poslední sekundě, zbývalo ještě 0,1 do konce a on vletěl do hřiště, aby slavil. To je úžasné, za to přece v životě nemůžu nikoho trestat!

Ale kvůli trestu za zakázanou kritiku rozhodčích do 24 hodin po zápase jste se poštěkali. Jádrem sporu byla hodina při změně času.

Máme spolu nějakou historii, protože jsme každý jiný. A ze své pozice musím velmi často řešit i nepříjemné věci. Když klub, byť nevědomky, něco poruší, já to musím pokutovat, od toho ten orgán je. Občas se spolu neshodneme i na některých základních otázkách, ale na druhou stranu, pokud není konflikt, není posun vpřed. Tomáše Hrubého maximálně respektuji jako manažera i člověka. Sluneta bývala na hraně NBL a první ligy, ale dneska už to není pravda, na české poměry je to velkoklub. A co dokázali v minulé sezoně, že se dostali do finále, to bylo úžasné. Neshody budou pořád, přijdou v budoucnosti nejen s Tomášem, ale i s dalšími manažery.

Na sklonku roku se hrálo derby Ústí – Děčín, hala praskala ve švech, přišly téměř dvě tisícovky diváků. Co tenhle zápas pro NBL znamená?

Je absolutně nejvíc, co NBL má. V posledních letech roste i derby Opavy s Ostravou, ukazuje, že má obrovský potenciál. Ale zápas Ústí s Děčínem je v současnosti největší basketbalový zážitek, který fanoušek může dostat.

Tomáš Hrubý @Hruby_Slamak I když se mezi námi stalo, co se stalo, ale to už je za námi, musím objektivně říct, že Šimon Sedlařík svoji roli sportovního ředitele NBL, dělá svědomitě a dobře. Je dobře, že je v této funkci, dává jí 120% a to NBL potřebuje oblíbit odpovědět

Je dobře, nebo špatně, že to je na periferii, a ne v Praze?

V hlavním městě máme USK a Slavii, dva kluby, které to mají ohromně těžké, protože konkurence sportů je v Praze obrovská. Třeba Děčín dlouhodobě velmi dobře využívá toho, že ve městě je číslo 1. Umí to velice dobře prodávat, Ústí se k tomu začíná přidávat. Ve městě jsou s volejbalem a florbalem jediní, kdo hrají nejvyšší soutěž. A třeba v loňském semifinále s Děčínem ukázali, že basket dělat umějí, byla to show.

Poprvé v historii jste zavedli dvě vánoční kola. Jak se osvědčila?

Ukázalo se, že lidi chtějí přes svátky na sport chodit. My jsme v minulosti před silvestrem pořádali All Star Game, což taky nebylo úplně špatně, ale z logistických důvodů jsme se rozhodli o přesun na jiný termín. Letos to bude březen. Návštěvy na vánočních kolech byly pěkné, lidi se na basketbal vyloženě těšili.

Vzkvétá tedy NBL?

Samochvála smrdí, takže já úplně nechci chválit. Vím, že je spousta věcí ke zlepšení. Ale v minulé sezoně měla NBL rekordní počet diváků v halách, křivka jde nahoru. A letos máme v rámci spolupráce s Českou televizí zase největší počet přenosů, co jsme kdy měli. Nejsme na tom vůbec špatně. Musím pochválit třeba Děčín, to je jedna z nejvíc profesionálních organizací celé ligy. Jsou i další takové, ale jiné by se potřebovaly ještě posunout, protože my neděláme jen sport. Já bych byl rád, kdybychom dělali obecně produkt. Nemyslet jen na to, že jdeme driblovat a střílet koše, ale i prodávat občerstvení, merch pro diváky...

Jste trojkou v kolektivních sportech po fotbalu a hokeji, ale s odstupem. Můžete se jim přiblížit?

Propast mezi fotbalem, hokejem a dalšími sporty je pochopitelná. Někdy se určitě zmenší, ale strašně bychom potřebovali, kdyby tady vyrostly další haly po vzoru Opavy. Hrozně by nám to pomohlo. Ústí má výbornou halu, Děčín výborné návštěvy, ale nejsou to arény evropského standardu.

Sluneta Ústí - BK Děčín, basketbalová liga, vyprodaná hala Slunety na sklonku roku.

Jak zvedá domácí soutěž účinkování klubů v Evropě?

Obrovsky. Kdo viděl třeba zápasy Nymburku v Lize mistrů před naplněnou Královkou s Galatasarayem nebo Promitheasem Patras, to bylo naprosto úžasné. V minulosti to právě byly právě evropské poháry, kde se Bohačíkové, Hrubanové a další borci obouchali, a těžila z toho reprezentace. Proto jsme skončili senzačně šestí na mistrovství světa, proto jsme se neztratili na olympiádě. Nechci ani říkat, že Nymburku zápasy v české lize nic nepřinesou, tak to prostě není. Ovšem když vás brání hráči Galatasaraye, je to něco úplně jiného, což nemůže nikdo popřít. My potřebujeme víc klubů, které hrají v Evropě. Ať to bude Liga mistrů, nebo další soutěže. Měli bychom dělat všechno pro to, aby kluby v pohárech startovaly.

Můžete je i finančně podpořit?

My už to děláme, byť to nejsou závratné částky. Je obrovská škoda, že basketbalové kluby nedostávají takové prize money v evropských pohárech jako fotbalové. Pro ně je leckdy účast spíše ztrátová. Až když postupují třeba do čtvrtfinále nebo semifinále, něco z toho mají. Česká basketbalová federace i Asociace ligových klubů účast podporuje, nejsou to miliony, ale ty peníze oddíly využijí.

Pere se ve vás, že Nymburk musí být silný na Ligu mistrů, ale díky tomu zase dominuje v domácí soutěži? Byť tedy o jeden titul ho obrala Opava.

Český basket potřebuje světový klub, ať to bude Nymburk, Olomoucko, nebo Ostrava. Samozřejmě na tom domácí soutěž tratí ve vyrovnanosti, což je prostě daň. Na druhou stranu před dvěma lety Nymburk také poskládal papírově nejsilnější tým soutěže, ale titul nezískal. A může se to stát zase, o to by byl příběh NBL lepší. Nemyslím si, že by se to už nemohlo nikdy zopakovat.

Může někdo zesílit do kvalit Nymburku?

Vezmu-li to z pohledu chodu klubu, vidím ohromný posun v Opavě. Zkusili si Ligu mistrů a dostali tlustý manuál, který museli splnit do puntíku, aby nedostali pokutu. Samozřejmě Opava zatím staví tým převážně na českých hráčích, což je jejich filozofie a já je naprosto chápu. Až dokončí obměnu kádru, kterou už prochází, pevně věřím, že by se mohla Nymburku vyrovnat. Musíme doufat v nové haly, snad se jich dožijeme. Mohla by ji mít Slavia, Ostrava, Olomoucko, Pardubice. Což je posune organizačně, tím i finančně, neboť se přidají noví partneři, a z toho pak bude pramenit i sportovní vzestup.

V NBL zaznívají i stesky ohledně výkonů rozhodčích. Jaký je váš pohled?

Je to velmi ožehavá otázka. V první řadě si myslím, že bych v životě basketbalový zápas pískat nechtěl, protože to je opravdu velmi nevděčný úkol. Rozhodčí v posledních letech maximálně zlepšili komunikaci, a že rozhodčímu nějaký zápas nevyjde, je úplně to samé, jako když má hráč v zápase trojky 10/0. To se prostě stane. Rozdíl oproti minulosti je, že rozhodčí dnes už mají mechanismy, jak se poučit, používají video. Snaží se zlepšovat, neopakovat chyby. Vezměte si, že rozhodčí v zápase udělá 300 rozhodnutí, jak mi bylo řečeno. A pokud jich je 90 procent správných, je to pořád dobrá úspěšnost. Chyby budou vždy, jak je dělají hráči, dělají je i rozhodčí.

basketbalsluneta Tomáš Hrubý klukům slíbil, že pokud vyhrají s Ostravou a Děčínem, pozve je k sobě domů na večeři. A co se nestalo? #Rodina oblíbit sdílet odpovědět uložit

Dalším ožehavým tématem jsou cizinci v NBL. Jste pro zachování, nebo snížení jejich kvóty?

Na soupisce jich můžete mít třicet, do zápasu jich smí zasáhnout jen pět. Je to otázka, kterou se ČBF dlouhodobě zabývá. Na jednu stranu je tady federace, které liga patří, aby vychovávala především české hráče pro nároďák. Na druhou stranu se s cizinci pojí nějaká kvalita. Kdyby se natvrdo snížila kvóta na dva tři, kvalitě to podle mě neprospěje. V mládeži máme talenty, ale není to tak, že každý tým bude mít za sezonu dva nové mladé a budou rozdíloví. To prostě není pravda. I třeba Pecka musel z něčeho vyrůst. USK nebo Brno mají skvělý mládežnický program, Šimon Svoboda je fantastický hráč, Petr Křivánek taky, to jen pro příklad. Potřebujete mladé české hráče, ale stejně tak cizince, kteří jim nastaví zrcadlo.

Co NBL čeká v roce 2025?

Bude velký pro celý český basket, protože nás čeká EuroBasket žen v Brně, což bude obrovská událost. V Brně jsou i další mládežnické ženské akce, od kterých si hodně slibujeme. Jde o vrcholy, které tady chceme. V rámci NBL to bude skvělá All Star Game v Děčíně. Pak Česko-slovenský pohár v Bratislavě; už jsme si ho loni osahali a finále Nymburka s Levicemi nabídlo evropský basket. Jsem zvědavý, jak to kolegové v Bratislavě zorganizují. A pochopitelně se všichni těšíme na play off, protože to je koření. Mohli bychom se dočkat několika překvapení, a jestli Nymburk vyhraje titul nebo ne, to samozřejmě teď nezodpovím. Je největší favorit, ale přeji si, aby mu to soupeři dokázali co nejvíc ztížit.