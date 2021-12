Pardubický kouč Repeša: Nymburku jsme byli dobrým sokem

„Snažili jsme se bojovat až do konce jako tým. To se nám alespoň vedlo lépe než v minulém vzájemném zápase (prohra Pardubic 65:102),“ hledal pozitiva v rozhovoru pro klubový web sobotní nejlepší střelec Pardubic Dantez Walton, který zaznamenal 26 bodů. „Samozřejmě jsem rád za hodně bodů, ale mě zajímají hlavně výhry. Kdyby se nám povedlo Nymburk porazit, bylo by to lepší,“ litoval Walton.

Nymburk se hned po jedenácti vteřinách hry dostal do vedení první střelou na koš a už před sebe Pardubice nepustil. Beksa dokázala maximálně vyrovnat na 2:2 a na 4:4, poté už jen prohrávala. Domácí pak o své výhře definitivně rozhodli na začátku třetí části, kde skórovali 14 bodů v řadě.

„První poločas byl dobrý, ale ve druhém už nám kvůli menší rotaci chyběla energie. I tak si ale myslím, že jsme byli Nymburku dobrým soupeřem,“ uvažoval pardubický kouč Dino Repeša.

V utkání většinu času točil jen tři hráče, jelikož týmu chyběli zraněný Michal Svoboda, nemocný Petr Šafarčík a v závěru prvního poločasu musel navíc ze zápasu odstoupit Michal Svojanovský.

„Máme menší zdravotní problémy. Hráli jsme bez dvou důležitých hráčů, a museli jsme tak mít menší rotaci, protože mladí hráči postrádají zkušenosti,“ řekl Repeša.

Týmu opět vynadal za nezvládnuté doskoky. Beksa v této disciplíně Nymburku podlehla v poměru 35:46.

„Každý zápas je to stejné, musíme na tom zapracovat. Máme menší tým než Nymburk, ale to není důvod, abychom na doskoku tak ztráceli,“ zlobil se Repeša.

Další utkání jeho tým čeká ve středu od 17.30 doma s Kolínem.