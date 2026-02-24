Královna asistencí Bartoňová: U dětí se řeší hlavně body, to není dobře

„Mám už nějaký věk a odehraných několik stovek zápasů, takže to zas tak velký milník pro mě není, spíš ocenění za dlouhodobou práci. A patří i spoluhráčkám, protože moje asistence dokázaly proměnit,“ poděkovala jim šestatřicetiletá rozehrávačka Levhartic.
Při víkendové výhře na půdě Slovanky si Bartoňová zanesla do statistik asistence dvě, tou první dohnala a druhou přeskočila dosavadní rekordmanku Hanu Kelbichovou Nezdařilovou. „Hrály jsme proti sobě, osobně se neznáme, ale vždycky jsem její přihrávky obdivovala.“
Teď obdiv sklízí Bartoňová.
Bartoňová má historický rekord. Třetí brněnské derby sezony patřilo Žabinám
„Takové rekordy se nevidí často,“ smekl majitel chomutovského klubu Petr Drobný. „Asi je přitahujeme, v Chomutově se před 22 lety stal nejlepším střelcem ligy Pepa Jelínek. On i Kačka jsou velké osobnosti!“
Vstup do historie ovšem rodačka z Pardubic až tolik neprožívala. „Nějak jsem nevnímala, že se to blíží, protože se nám tolik nedaří a my bojujeme samy se sebou,“ zmínila pád do horší ligové skupiny A2.
Asistence patří mezi tři krále basketbalových statistik vedle bodů a doskoků. Zapisuje se, když díky ní padne koš bez dlouhého driblování střelce. „Pro mě má asistence stejnou váhu jako body,“ neohrnuje nad ní Bartoňová nos. „Obecně nejsem zastánce individuálních ocenění v kolektivních sportech. Někdy se toho zneužívá, zvlášť v dětském basketu. Mám synovce, který hraje. A vidím, jak trenéři a rodiče kladou důraz na body, pak děti neumějí pořádně přihrát.“
Během 15 sezon v ŽBL vystřídala bývalá reprezentantka sedm klubů a odehrála 377 zápasů. Památné bývají většinou koše v koncovkách, ona si ale pamatuje svoje top asistence z těch bezmála třinácti stovek.
„Pár jo, některé jsou i zdokumentované. Moje nejlepší byla za Chomutov, hrály jsme na Slavii a já přihrála pozadu míč za hlavou na Zuzku Kučerovou, která zakončila z dvojtaktu,“ vybavila si 172 cm vysoká hráčka. „Na dobré asistence je potřeba mít velký přehled na hřišti, vnímat spoluhráčky. A vědět, co uděláte, ještě než se k vám míč dostane.“
Zápasovým rekordem Bartoňové je 14 asistencí proti DSK Basketball Brandýs. A další bude v ŽBL přidávat, ladí se její pokračování u Levhartic.
„Ještě bych chtěla rok přidat, uvidíme, jak dlouho to ještě bude tělo zvládat,“ netuší veteránka. „Basket mě pořád baví, i tréninky, kolektiv. Už před minulou sezonou jsem měla nabídku odjinud, ale v takhle pokročilém věku už změny dělat nechci,“ vyznala se z náklonnosti k Levharticím, kde vypomáhá také u mládeže. „V příští sezoně bych měla mít pod sebou i celý tým, vypadá to zatím na U17.“
Lepší učitelku asistencí její příští družstvo nenajde.