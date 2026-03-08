Porážka v přípravě před kvalifikací MS. Basketbalistky bez opor nestačily na Čínu

Do hry nenasadila pivotku Julii Reisingerovou ani trojici legionářek ze španělské ligy Gabrielu Andělovou, Karolinu Šotolovou a Veroniku Voráčkovou, které dorazily až těsně před zápasem. Julie Pospíšilová z francouzského Montpellier se k týmu připojí v pondělí.
Naopak Číňanky nastoupily v plné síle i s 220 centimetrů vysokou Čang C’-jü či vicemistryní světa z roku 2022 a bývalou hráčkou WNBA Chan Sü, která měří 211 centimetrů.
„Jsme rádi, že tady můžeme odehrát alespoň jedno přípravné utkání. Ale určitě jdeme do zápasu s cílem rozložit hráčkám minuty. Máme k dispozici pouze deset hráček a chceme být ready hlavně na první kvalifikační utkání,“ řekla trenérka Ptáčková před zápasem. Její svěřenkyně prohrávaly už v poločase výrazným rozdílem 27:51.
Boj o účast na zářijovém světovém šampionátu v Berlíně zahájí české basketbalistky ve středu proti Jižnímu Súdánu.
V dalších dnech je čeká Mali, Brazílie, Čína a Belgie, která má coby mistr Evropy start na závěrečném turnaji jistý. Spolu s Belgičankami projdou ze skupiny na šampionát další tři týmy.