Porážka v přípravě před kvalifikací MS. Basketbalistky bez opor nestačily na Čínu

  15:49
České basketbalistky v nekompletní sestavě prohrály před kvalifikací mistrovství světa ve Wu-chanu přípravné utkání s domácí Čínou vysoko 51:85. Trenérka Romana Ptáčková se musela obejít bez několika opor.
Petra Malíková u míče na tréninku českých basketbalistek

Petra Malíková u míče na tréninku českých basketbalistek | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Petra Malíková na tréninku českých basketbalistek
Romana Ptáčková se usmívá na tréninku českých basketbalistek.
Trenérka Romana Ptáčková usměrňuje české basketbalistky.
Trenérský asistent Martin Bašta sleduje přípravu českých basketbalistek.
Do hry nenasadila pivotku Julii Reisingerovou ani trojici legionářek ze španělské ligy Gabrielu Andělovou, Karolinu Šotolovou a Veroniku Voráčkovou, které dorazily až těsně před zápasem. Julie Pospíšilová z francouzského Montpellier se k týmu připojí v pondělí.

Naopak Číňanky nastoupily v plné síle i s 220 centimetrů vysokou Čang C’-jü či vicemistryní světa z roku 2022 a bývalou hráčkou WNBA Chan Sü, která měří 211 centimetrů.

Jak na dlouhánky? Důraz a rychlost, velí Reisingerová. Češky hledají i kapitánku

„Jsme rádi, že tady můžeme odehrát alespoň jedno přípravné utkání. Ale určitě jdeme do zápasu s cílem rozložit hráčkám minuty. Máme k dispozici pouze deset hráček a chceme být ready hlavně na první kvalifikační utkání,“ řekla trenérka Ptáčková před zápasem. Její svěřenkyně prohrávaly už v poločase výrazným rozdílem 27:51.

Boj o účast na zářijovém světovém šampionátu v Berlíně zahájí české basketbalistky ve středu proti Jižnímu Súdánu.

V dalších dnech je čeká Mali, Brazílie, Čína a Belgie, která má coby mistr Evropy start na závěrečném turnaji jistý. Spolu s Belgičankami projdou ze skupiny na šampionát další tři týmy.

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

Výhra s nulou na úvod čtvrtfinále. Slavia se v sérii se Zlínem ujala vedení

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vstřelený gól proti...

Vítěz základní části první hokejové ligy Slavia vstoupila úspěšně i do play off. Pražané porazili v úvodním čtvrtfinálovém utkání Zlín 3:0. Dva góly dal útočník Jiří Průžek, čisté konto vychytal...

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  8. 3. 15:33

Jílek je před závěrečnou disciplínou na MS ve víceboji pátý, Zdráhalová skončí desátá

Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 1500 metrů na...

Metoděj Jílek byl na mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Heerenveenu čtvrtý na 1500 metrů. Před závěrečným závodem na 10 000 metrů je stále pátý, vede obhájce titulu Američan Jordan...

8. března 2026  14:41,  aktualizováno  15:30

ONLINE: Karviná - Pardubice 0:0, hosté bojují o prostřední skupinu

Sledujeme online
Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

V týdnu senzačně postoupili do semifinále poháru, teď karvinští fotbalisté hostí v 25. ligovém kole Pardubice, které bojují o místo v prostřední skupině. Utkání sledujte v podrobné online reportáži...

8. března 2026  15:30

ONLINE: Hradec - Plzeň 0:0, hosté nevyhráli od půlky února, spraví si chuť?

Sledujeme online
Plzeňský záložník Cheick Souaré (vlevo) bráněný Elionem Netoem z Hradce Králové.

Naposledy konec v poháru v Karviné, předtím výprask ve Zlíně i konec v Evropské lize. Plzeňští fotbalisté neprožívají ideální období. V 25. kole české nejvyšší soutěže hrají v Hradci Králové a mohou...

8. března 2026  15:29

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.

Dominantní výkon předvedli fotbalisté ostravského Baníku ve 25. ligovém kole, Zlín deklasovali 6:2. Hattrickem se na vysokém vítězství podílel Jurečka, dvě trefy zaznamenal Kričfaluši, skóroval také...

8. března 2026  15:24

Ženská štafeta díky Voborníkové bojovala o pódium, v Kontiolahti finišovala čtvrtá

Štafeta ve složení Tereza Vinklárková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a...

Druhý nejlepší výsledek v sezoně si vyjela ženská štafeta na Světovém poháru v Kontiolahti. Kvarteto Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková bralo s osmi dobíjeními...

8. března 2026  13:30,  aktualizováno  15:16

SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními starty po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde je na programu šest disciplín. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i další...

8. března 2026  15:14

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

8. března 2026  15:12

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

8. března 2026  14:54

Skvělý úvod, pak zpomalení. Ledecké v super-G o dvě setiny unikla elitní desítka

Ester Ledecká na trati super-G ve Val di Fassa

Čtrnáctá, osmá a jedenáctá. S takovou bilancí zakončila Ester Ledecká zastávku Světového poháru v italském Val di Fassa. Po dvou sjezdech startovala v neděli v super-G, v němž se jí povedla úvodní...

8. března 2026  14:34

