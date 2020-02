Domácí pohár: Opava chystá vendetu, Svitavy touží překvapit Nymburk

Když se v létě 2018 vracel zpátky do Česka, zvolil Opavu, místo daleko od rodného města. „Máma byla trošku naštvaná, že když se rozhodnu vrátit domů, tak si vyberu klub, který je nejdále. Ale to už tak nějak ke mně patří. Rád cestuji,“ svěřil se tehdy s úsměvem Švandrlík.



Dnes se však do haly na Slovanech, kde se učil basketbal od deseti let, vrátí. V 16 hodin nastoupí s Opavou proti USK Praha v úvodním semifinále Final Four Českého poháru. V tom druhém vyzvou svitavští Tuři obhájce trofeje a hlavního favorita z Nymburka.

Zítra od 15 hodin je na programu duel o bronz, v 18.15 začne finále.

„My chceme USK oplatit nepovedené ligové utkání na pražské Folimance, kde jsme před měsícem prohráli rozdílem třiceti bodů. Chceme do finále. Ale bude to velký boj, který nemá favorita,“ míní opavská opora Václav Bujnoch, kterého tento týden reprezentační trenér Ronen Ginzburg pozval na nadcházející dva duely kvalifikace na ME proti Dánsku a v Litvě.

Hyundai Final Four Českého poháru v Plzni v pátek semifinále

BK Opava - USK Praha 16.00

ERA Nymburk - Tuři Svitavy 19.00

V úterý Opava ve třetím kole ligové nadstavby prohrála po prodloužení v souboji druhého se třetím týmem tabulky ve Svitavách. Dnes se Tuři v sestavě i s tachovským odchovancem Lubošem Kovářem pokusí v Plzni zaskočit Nymburk, českého hegemona posledních let.



„Měli jsme dvě možnosti – stěžovat si, že nám los nebyl opět nakloněn, anebo nechat na palubovce naprosto všechno a prát se o vítězství. Zvolíme bez debat druhou variantu. Kvality Nymburka není třeba zdůrazňovat, my se ale budeme snažit udělat vše pro to, aby Nymburk vítězství v poháru tento rok neobhájil,“ prohlásil už po pohárovém losu kouč Turů Lukáš Pivoda.

Nymburk by měl nasadit ve Final Four všechny hvězdy. Včetně Vojtěcha Hrubana, který tento týden po další nymburské ikoně Pavlovi Pumprlovi převzal post kapitána českého národního týmu. „Je to samozřejmě obrovská pocta. Nejen ten post, ale i to, že pokračuji po klucích, kteří to dělali přede mnou. Dostat se do společnosti Bartoně, Welsche a Pumprly je moc pěkný pocit,“ řekl Vojtěch Hruban.

Dnešního semifinálového soupeře Polabané neřešili. „Stejně musíme porazit všechny soupeře, protože tu trofej znovu chceme. Uděláme vše pro to, abychom Svitavy porazili a ve finále zdolali dalšího rivala,“ vzkázal před cestou do Plzně nymburský centr Zach Hankins.