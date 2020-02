Nymburk porazil USK až po prodloužení a udržel neporazitelnost

Nymburk přijel na Folimanku bez nejlepších střelců Bohačíka s Hrubanem, kteří po náročném reprezentačním programu dostali volno. A v úvodu zápasu to rozhodně nevypadalo, že by šestnáctinásobní šampioni měli mít problémy. První čtvrtinu vyhráli 31:18 a dostali se do vedení až o 15 bodů.



Jenže domácí ve druhém poločase srovnali se soupeřem krok a ve čtvrté čtvrtině skóre otočili, vypracovali si náskok čtyř bodů a necelé tři minuty před koncem vedli o dva body. Nymburk ale srovnal a nakonec o vítězství nad USK rozhodl stejně jako v nedávném finále poháru až v prodloužení.

Nymburk tak prodloužil rekordní ligovou sérii na 84 vítězství. Středočeši, které už příští týden čeká úvodní osmifinále Ligy mistrů s tureckým celkem Bandirma, naposledy v nejvyšší soutěži prohráli 31. března 2018, kdy podlehli Pardubicím.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 5. kolo nadstavby, skupina A1 USK Praha - Nymburk 88:93 po prodl. (18:31, 41:50, 64:66, 80:80)

Nejvíce bodů: Stevanovič 24, Mareš 19, Marič 14 - Hankins 23, Dalton 19, Rogič 18.