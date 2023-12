Písečtí basketbalisté se přiblížili novému cíli. Pořád musíme být ve střehu, varuje kouč

„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. I když se Pardubicím nedaří, tak jejich sestava je plná bývalých reprezentantů a skvělých hráčů. Věděli jsme, že to bude těžká bitva, která se nerozhodne v prvních minutách,“ říká kouč Sršňů Jan Čech.

Jeho očekávání se naplnila. Úvodní dvě čtvrtiny byly těsné a v poločase platil nerozhodný stav 45:45. „Soupeře jsme zlomili sérií deseti bodů ve třetí čtvrtině,“ tuší Čech.

Pak už si Jihočeši ve svém sršním hnízdě triumf pohlídali a dál drží šestou příčku v tabulce. Nováček je tak zase o něco blíž účasti v nadstavbě A1, která je určená pro osm nejlepších po základní části. „Je to cíl, ke kterému se teď upínáme. Ale dokud to nebudeme mít stoprocentní, tak pořád musíme být ve střehu,“ varuje trenér.

I současná bilance osmi výher a šesti porážek je pro tým mimořádná. „Kdyby nám někdo takový scénář řekl před sezonou, tak mu neuvěříme. Reálně teď hrajeme o to, abychom po půlce ledna měli jistou záchranu, měli před sebou čtrnáct skvělých zápasů s těmi nejlepšími a ještě jsme mohli bez obav skládat mužstvo na další rok,“ zasní se.

Právě Pardubice jsou aktuálně na deváté příčce, a pokud by to tak zůstalo, hrály by část poražených. Východočeši mají bilanci pěti výher a deseti porážek. V nejvyšší basketbalové soutěži je určuje procentuální úspěšnost týmů, ne body. Celkům zbývá odehrát sedm či osm kol.

Sršni se k zápasu s Východočechy výrazně upínali i proto, že v posledních zápasech byly jejich výkony i výsledky velmi rozdílné a potřebovali je ustálit. „Najednou z nás ostatní dělali favority, vytvářeli jsme i sami na sebe velký tlak. A ne vždy se nám to podařilo zvládnout. Zároveň už nás žádný soupeř nepodcení. Museli jsme si zvyknout na trochu nové role. Proto jsme před Pardubicemi řekli, že se vrátíme k tomu, co jsme hráli na začátku. A že si jdeme zápas užít a uvidíme, na co to bude stačit,“ tvrdí Čech.

Naposledy si premiéru v píseckém dresu odbyl Kevin Týml, posila na křídlo z Ostravy. Trenér Čech ho dobře zná a využije ho i zítra, kdy Sršni nastoupí od 17 hodin na hřišti USK Praha.