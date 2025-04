Tři tisíce fanoušků, písecký zimák pulzoval. „Tady ten basket fakt žerou“

Obě popíjejí orosené pivo a s početnou skupinou příznivců si dávají zastávku na ostrově uprostřed řeky Otavy. „Pochod byl i před derby v Jindřichově Hradci. Tenhle se taky povedl, i když mohlo být ještě víc lidí,“ shodují se dámy.

Mezi diváky je cítit nadšení. „Kdo nevěří, že Písek žije basketem, tak ať přijede,“ zvou jednohlasně.

Po chvíli se loučíme, protože harmonikář Jirka opět spustí. „Nejvíc se líbí klasické lidovky. Ale hraju, co mě zrovna napadne nebo na čem se domluvíme,“ hlásí muzikant.

Vysoký jalovec rozproudí všechny přítomné fanoušky Sršňů. Mezi nimi jsou dospělí chlapi, celé rodiny, skupinky kamarádek, děti i teenageři. Nechybí ani muž, který svůj tmavý plnovous přestříkal z poloviny žlutou, aby držel klubové barvy.

Pozdrav od Krejčího

Do startu utkání zbývá už jen zhruba tři čtvrtě hodinka a fanoušci plní písecký zimní stadion. Basketbalisté se tam přesunuli na play off nejvyšší soutěže, které hrají poprvé v historii klubu. Sršni opustili své tradiční hnízdo a po svém si připravili tradiční stánek hokejistů. „Jsem zvědavá, jaké to bude na zimáku. Myslíš, že atmosféra bude ještě lepší než u nás v hale?“ dumají dvě mladé slečny u vstupu.

V hale to žije už dlouho předtím, než hráči přicházejí na rozcvičku. Tradiční pokřiky a chorály doplňují show dýdžeje. Nástup hráčů na rozcvičku mnohým musí nahnat husí kůži. Podobné je to i při klubové hymně a představení zahajovacích sestav. Nejen místní potěší motivační vzkaz od Víta Krejčího, klubového odchovance, který je nyní jediným Čechem v NBA.

„Nikdy jsem si nemyslel, že se u nás v Písku může něco takového stát,“ utrousí krátce před startem hošík, když se zhurta rozpřahuje papírovou plácačkou.

A jde se na to. Úvodní rozskok a halou zní „Písek, Písek“. Jenže domácím to v úvodu vůbec nelepí. Jedna nepřesná střela, druhá. Záhy ztráta a další. Soupeř rychle bere dvouciferné vedení. Fanoušci si vyměňují prázdné pohledy. Hráči vypadají rozpačitě. Nemohou se chytnout.

Celý první poločas si zkušený celek Děčína hlídá vedení kolem deseti bodů a nepouští domácí na dostřel. Písecký kapitán Vojtěch Sýkora si o přerušené hře opakovaně volá spoluhráče na palubovce. Předává jim pokyny, protože na hřišti není slyšet vlastního slova, natož pak pokyny od trenéra. A to kouč Jan Čech vždy dává hlasivkám tolik zabrat, že druhý den stěží sípe.

Zvrat po poločase

Poločasová přestávka otáčí mnohé. Několik povedených akcí, přesných střel a mění se skóre i psychické rozpoložení. Hlasatel stále častěji láká fanoušky do akce. „Momentum“ utkání se přesouvá na stranu Jihočechů.

Na světelné tabuli svítí přesně pět minut do konce třetí čtvrtiny, kdy Písek poprvé v zápase jde do vedení. A to už poněkolikáté letí vzhůru ruce domácích basketbalistů, kteří hecují fanoušky. „Tady ten basket fakt žerou,“ glosuje Pavel, jeden z diváků, který vyrazil z Budějovic na basketbal poprvé.

Písečtí navyšují svůj náskok, který je brzy také dvouciferný. Děčínští cítí, že první bod ve čtvrtfinálové sérii se jim vzdaluje. V poslední minutě už není co řešit. Hala je na nohou, Vysoký jalovec střídá skákání fanoušků a Jihočeši se ujímají vedení v sérii po triumfu 93:80.

Nechybí děkovačka s fanoušky, který přišlo přes tři tisíce. Ještě chvilku si užít emoce a pak rychle protažení a nutná regenerace. Vždyť za 24 hodin se hraje znovu. „Na začátku se nám stalo přesně to, co jsme nechtěli. Byl to horor, nemohli jsme se chytnout. Ale jsem na tým pyšný, jak jsme to zvládli otočit,“ raduje se kapitán Písku Vojtěch Sýkora.

Druhý čtvrtfinálový souboj se hraje ve středu od 18 hodin znovu v Písku, na víkend se série stěhuje do Děčína.