Písečtí basketbalisté sice po prohře 81:88 v Děčíně museli skousnout konec sezony ve čtvrtfinále play off. V sérii padli 2:4, celkově skončili šestí. Po celý ročník však bylo o působivém sršním příběhu v nejvyšší české soutěži slyšet ze všech stran.

„Cítím hrdost i zklamání, to ještě teď převažuje. Prohráli jsme všechny tři venkovní zápasy a ve všech jsme vedli dvouciferným rozdílem. Náskok jsme ale vždy rychle ztratili,“ bilancoval ráno po posledním utkání sezony Miroslav Janovský, člen vedení klubu.

Celou sérii mohl otočit moment ze samotného závěru třetího duelu série. Za stavu 1:1 na zápasy měl písecký Petr Šlechta na ruce vítězství. Jeho trojka by znamenala výhru hostů, ale kousek mu k úspěchu chyběl, a tak Děčín bral druhý čtvrtfinálový bod.

„Nezužoval bych to na jeden okamžik. Ale je fakt, že to byl ideální scénář. Náš nejlepší střelec z dálky to mohl rozhodnout trojkou z výhodné pozice. Ale Děčín byl celkově lepší a zkušenější,“ uznal šéf klubu Janovský.

Další zlom mohl nastat právě před šestým soubojem série. Děčínský tým zasáhlo střevní onemocnění, které se vyhnulo jen výjimkám. Písečtí sportovně na odklad utkání přistoupili, chtěli čelit připravenému soupeři.

„Jsem rád, že jsme to udělali. Moc mě těší, jakým způsobem se jako klub prezentujeme. I když si pak můžeme říkat, že jsme sami měli zraněné hráče a museli jsme se s tím poprat. Ale rozhodnutí o odkladu zápasu bylo správné,“ zdůraznil funkcionář sršňů.

Janovský sám trochu hořce dodal, že jsou klub „hodných kluků“. To ho v play off asi i částečně brzdilo, ale píseckou identitu v tomto měnit nehodlá.

„Je to jedna z věcí, která nás odlišuje. Nediskutujeme zbytečně s rozhodčími, neděláme teatrální gesta, zvedáme soupeře z palubovky. Jsem rád za to, jak vystupujeme. Říká se, že hodní kluci nevyhrávají. Ale věřím, že když budeme příště zkušenější a trochu dravější, tak se dostaneme ještě dál,“ přemítal člen tradiční písecké basketbalové rodiny.

3 500 diváků na zimním stadionu

Trpělivost. To je vlastnost, která je v klubu sršňů svatá. Jihočeši jdou nahoru postupně, se svými českými hráči. I na postup do nejvyšší soutěže si museli počkat, v baráži se Slavií před třemi lety jim posun výš unikl s košem v poslední sekundě.

Teď jsou mezi elitou druhým rokem. Pár kol vedli tabulku, pak se dlouho hřáli za Nymburkem na druhé příčce. Nakonec skončili po nadstavbě třetí, v play off těsně vypadli se zkušeným soupeřem.

„Asi i proto jsme teď tak zklamaní. Jde to všechno rychle a možná jsme chtěli víc, než na co jsme byli připravení a do budoucna nám to pomůže. Jak se říká, není vítězství bez porážek,“ zauvažoval Miroslav Janovský.

Sršni se tak letos už nevrátí na písecký zimní stadion, kam se přesunuli na play off. Zápasy tam sledovala na tamní poměry nevídaná návštěva na 3 500 tisíců diváků. „Máme strašnou radost z toho, kam se basket v Písku dostal. Ale je to zároveň i závazek, abychom ho posouvali dál. Lidi to baví, spojuje a na dobrý sport vždy rádi přijdou,“ zamyslel se.

Jde to i bez cizinců

Strategie klubu i práce s fanoušky by pro mnohé (nejen) basketbalové kluby mohla být inspirací. „Myslím, že jo. Díky tomu, že máme kádr složený z českých a povětšinou našich hráčů z města nebo regionu máme tolik fanoušků. Ale jestli se něco změní v českém basketbalu, to nevím,“ okomentoval.

Janovský tím narážel na jednání v Asociaci ligových klubů, kde se debatovalo o snížení kvót pro cizince. „Nakonec se ale limit možná zvýší. Nám je to jedno. My ukazujeme, že to jde i bez nich. Ale zahraniční hráč je pro kluby dobrá zkratka. Je to levnější a rychlejší cesta k úspěchu. Přivedete Američana, když to nevyjde, tak ho za měsíc vyměníte za jiného. A v létě znovu,“ popsal.

Toho se v Písku nedočkáte. Naopak si sršni přejí, aby tým zůstal co nejvíc pohromadě. „Ve sportu úplně nejde držet kádr třeba deset let stejný. Ale chceme, aby kolem Vojty Sýkory nebo Martina Svobody zůstal tým podobný, akorát jsme ho třeba trošku doplnili o čerstvou krev. Mužstvo chceme budovat dlouhodobě,“ uzavřel Janovský.