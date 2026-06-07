Pardubický kouč Šotnar: Pokud splníme náš herní plán, můžeme Nymburk porazit

„Všichni vyhlížíme naši plnou halu. Fanoušci nám v sezoně opravdu pomáhají a já se moc těším, že si domácí finálové zápasy společně užijeme,“ říká Adam Lukeš, jeden z rozehrávačů Beksy.
Finále
Jak si Pardubice vedou v sérii s Nymburkem
1. zápas 2. června
2. zápas 3. června
Nejbližší program:
4. zápas pondělí
Obě utkání se hrají v hale Dašická.
„Hrajeme zápasy, na které basketbalové Pardubice čekaly dlouhá léta. Pro nás neexistuje nic jiného než podat výkon na hranici našich možností a společně s vyprodanou Dašickou začít tuto sérii postupně otáčet v náš prospěch,“ vyhlašuje Jan Šotnar, trenér Východočechů.
Základním stavebním kamenem případného pardubického úspěchu bude podle Šotnarova svěřence Lukeše stabilní herní projev.
„V Nymburku jsme v obou zápasech měli velice dobré úseky, hlavně ve druhém utkání (porážka 74:80). Ale zkrátka musíme výkon držet na nejvyšší možné úrovni po celých čtyřicet minut — jak na obranné, tak na útočné polovině hřiště,“ podotýká 22letý Lukeš.
Ten rovněž upozorňuje na nutnost srovnat s favoritem krok na doskoku. Obzvláště pod svým košem Beksa rivalovi dopřávala mraky opakovaných šancí ke skórování, na nichž si mnohonásobný český šampion s velkým gustem pošmákl.
„Hlavně obranný doskok nás stejně jako v (semifinálové) sérii s Brnem limituje,“ přisvědčuje kouč Beksy Šotnar. „Co jsme naopak ve druhém utkání oproti prvnímu zápasu výrazně zlepšili, byla exekuce v útoku,“ míní.
I tak ovšem Beksa vpředu zbytečně přicházela o balon a Nymburk ji za to rovněž nemilosrdně trestal, byť vedle toho vydatně míjel z dálky. Jenže trojky nešly ani Šotnarově skvadře a k tomu se přidalo mizerné procento v šestkách.
„Dostali jsme se více do rytmu a dokázali jsme si vytvářet kvalitní střelecké pozice. Bohužel jsme soupeře nedokázali potrestat kvůli velmi nízké úspěšnosti. I přes tyto faktory jsme ale drželi šanci na vítězství až do posledních vteřin,“ konstatuje Šotnar.
Což bude cílem i teď na přelomu 23. a 24. týdne v odvetách.
„Pokud plníme náš herní plán, můžeme Nymburk porazit,“ je šéf lavičky Beksy pevně přesvědčený.