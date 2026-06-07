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Pardubický kouč Šotnar: Pokud splníme náš herní plán, můžeme Nymburk porazit

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  7:30
Pomalu přestává být kam couvat. Jestliže pardubičtí basketbalisté chtějí zdramatizovat ligové finále play off proti obhájcům mistrovského titulu z Nymburka, je nejvyšší a zároveň ideální čas — po venkovních duelech v sérii prohrávají 0:2, a kde jinde by měli nepřízeň osudu zlomit než před vlastními příznivci na Dašické. Ti je budou svými hlasivkami mohutně podporovat v neděli od 19 a v pondělí od 18 hodin, kdy jsou na programu střetnutí číslo 3 a 4.

Pardubický trenér Jan Šotnar | foto: Ondřej BičištěMAFRA

„Všichni vyhlížíme naši plnou halu. Fanoušci nám v sezoně opravdu pomáhají a já se moc těším, že si domácí finálové zápasy společně užijeme,“ říká Adam Lukeš, jeden z rozehrávačů Beksy.

Finále

Jak si Pardubice vedou v sérii s Nymburkem

1. zápas 2. června
Nymburk – Pardubice 81:73

2. zápas 3. června
Nymburk – Pardubice 80:74

Nejbližší program:
3. zápas neděle
Pardubice – Nymburk 19.00

4. zápas pondělí
Pardubice – Nymburk 18.00

Obě utkání se hrají v hale Dašická.

„Hrajeme zápasy, na které basketbalové Pardubice čekaly dlouhá léta. Pro nás neexistuje nic jiného než podat výkon na hranici našich možností a společně s vyprodanou Dašickou začít tuto sérii postupně otáčet v náš prospěch,“ vyhlašuje Jan Šotnar, trenér Východočechů.

Základním stavebním kamenem případného pardubického úspěchu bude podle Šotnarova svěřence Lukeše stabilní herní projev.

„V Nymburku jsme v obou zápasech měli velice dobré úseky, hlavně ve druhém utkání (porážka 74:80). Ale zkrátka musíme výkon držet na nejvyšší možné úrovni po celých čtyřicet minut — jak na obranné, tak na útočné polovině hřiště,“ podotýká 22letý Lukeš.

Ten rovněž upozorňuje na nutnost srovnat s favoritem krok na doskoku. Obzvláště pod svým košem Beksa rivalovi dopřávala mraky opakovaných šancí ke skórování, na nichž si mnohonásobný český šampion s velkým gustem pošmákl.

„Hlavně obranný doskok nás stejně jako v (semifinálové) sérii s Brnem limituje,“ přisvědčuje kouč Beksy Šotnar. „Co jsme naopak ve druhém utkání oproti prvnímu zápasu výrazně zlepšili, byla exekuce v útoku,“ míní.

I tak ovšem Beksa vpředu zbytečně přicházela o balon a Nymburk ji za to rovněž nemilosrdně trestal, byť vedle toho vydatně míjel z dálky. Jenže trojky nešly ani Šotnarově skvadře a k tomu se přidalo mizerné procento v šestkách.

„Dostali jsme se více do rytmu a dokázali jsme si vytvářet kvalitní střelecké pozice. Bohužel jsme soupeře nedokázali potrestat kvůli velmi nízké úspěšnosti. I přes tyto faktory jsme ale drželi šanci na vítězství až do posledních vteřin,“ konstatuje Šotnar.

Což bude cílem i teď na přelomu 23. a 24. týdne v odvetách.

„Pokud plníme náš herní plán, můžeme Nymburk porazit,“ je šéf lavičky Beksy pevně přesvědčený.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
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