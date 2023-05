Pardubičtí basketbalisté v sedmém utkání s Ústím vybojovali postup do semifinále

Po pěti letech se basketbalisté Pardubic probojovali v ligovém play off do semifinále. V rozhodujícím sedmém čtvrtfinálovém utkání porazili Ústí nad Labem 87:76. O postup do finále budou Východočeši usilovat v sérii s Děčínem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří obhájce titulu Nymburk a vicemistr Opava.